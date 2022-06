Aantal megastallen in Nederland afgelopen vijf jaar met 25 procent toegenomen

Het aantal megastallen in Nederland is de afgelopen vijf jaar met een kwart gegroeid, volgens cijfers van de Wageningen University & Research (WUR). In 2017 waren er nog 801 megastallen, in 2021 telde Nederland er 999. Sinds 2010 is het aantal megastallen zelfs meer dan verdubbeld, concludeert stichting Wakker Dier in een analyse van de cijfers. Ruim de helft van de megastallen zijn voor melkkoeien (514), gevolgd door zeugen (233).

De megastallen verdrijven daarmee de kleinschaligere boeren, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. Het aantal boerenbedrijven daalde met 14,7 procent, het aantal veedieren met 4,2 procent. „Dat verschil laat een groeiend aantal dieren per bedrijf zien. We hebben steeds minder boerenbedrijven, maar wel steeds grotere.” De sterkste relatieve groei is te zien bij megastallen waar zeugen worden gehouden: dat aantal groeide tussen 2017 en 2021 met 61 procent, van 154 naar 233 stallen. Bijna de helft van alle zeugen staat momenteel in een megastal, volgens de analyse van Wakker Dier.

Er is sprake van een megastal wanneer een veehouder op één locatie meer dieren houdt dan 7.500 vleesvarkens, 1.200 zeugen, 120.000 legkippen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien, 2.500 vleeskalveren of 1.500 geiten.

Enorme druk

De grote stijging komt volgens Hilhorst door „de enorme druk op de boerensector om steeds goedkoper te leveren”. „Het is steeds lastiger om een kleine boer te zijn, dan moet je heel bewust een andere route kiezen.” Ook Jaap van Os, de onderzoeker van de WUR die de cijfers aanleverde, zegt dat het „een economisch verhaal” is. „Als groter bedrijf heb je schaalvoordelen en kun je efficiënter werken.”

Maar de toename heeft ook te maken met het groeiende aantal klimaatregels, denkt Van Os. „Die kosten geld, dus moeten boeren groeien om die maatregelen te kunnen betalen en niet in te hoeven leveren op de winst.” Hilhorst: „Het hele systeem duwt de sector richting schaalvergroting. Die hogere prijs moet eigenlijk betaald worden door supermarkten en consumenten, niet door dier en boer.”

Onderzoeker Van Os ziet het groeiende aantal megastallen niet als een zorgwekkende ontwikkeling. „Er zijn genoeg problemen in de veehouderij, maar niet op dit gebied. Meer megastallen betekent niet meer dieren: het betekent dat de grote bedrijven de kleinere spelers overnemen. De veestapel is al dertig jaar niet meer gegroeid.” Grotere boerenbedrijven zorgen daardoor ook niet voor meer stikstofuitstoot.

Lees ook dit ‘Twistgesprek’: Megastallen moeten in Nederland verboden worden

Wél ernstig

Hilhorst erkent dat, maar vindt de groei wél ernstig. „Bij megastallen zijn de dieren ontzettend geconcentreerd. Zo’n grote stal vlak naast een natuurgebied heeft dus meer negatieve impact dan een aantal kleinere bedrijven die verspreid door het land staan.” Als een megastal een kleiner boerenbedrijf opkoopt, houdt dat in dat de productierechten worden overgenomen. De kleine boerderijen worden dus zelf niet per se overgenomen, maar de grote boer kan uitbreiden. Megastallen zijn gebonden aan dezelfde regels als normale stallen, waardoor het dierenwelzijn er niet per definitie slechter gewaarborgd is. Hilhorst: „Maar het is natuurlijk wel lastiger toezicht houden op 220.000 legkippen dan op 40.000.”

Wakker Dier pleit me daarom voor een verbod op megastallen. Hilhorst: „Met een verbod geef je een stevige grens aan en moet er wel naar alternatieven gezocht worden.” Het grootste probleem met megastallen is volgens Hilhorst het risico op ziekte-uitbraken en stalbranden. „Als het mis gaat, gaat het voor ál die dieren mis. Het is toch een stuk lastiger om 7.500 biggen te bevrijden tijdens een brand dan een paar honderd.” En ook ziektes verspreiden makkelijker bij grote aantallen dieren – „en dat is een reëel risico met de vogelgriep die nu weer veel voorkomt”.