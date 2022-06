26 jaar cel geëist in afpersingszaak fruitbedrijf Hedel

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 26 jaar en 7 maanden celstraf geëist tegen Ali G. voor het afpersen en bedreigen van de directie van een fruitbedrijf in het Gelderse Hedel. Het gaat om de hoogst mogelijke strafeis voor het vergrijp. De officier van justitie noemde de zaak „een terreurcampagne van een ernst, schaal en duur die zijn weerga in Nederland niet kent”.

G., een 37-jarige man uit Bussum, zou opdracht hebben gegeven tot een serie aanslagen met vuurwerkbommen en beschietingen van woningen van (ex-)medewerkers van het bedrijf. Het gaat in totaal om vijftien aanslagen in 2020 en 2021, waarbij in ieder geval een woonboerderij is afgebrand. De officier van justitie ziet negen daarvan als een poging tot moord.

Aanleiding was een conflict over de vondst van vierhonderd kilo cocäine in 2019 bij het bedrijf. Het personeel lichtte de politie in, die de drugs in beslag nam en vernietigde. De hoofdverdachte zou volgens het OM vervolgens 1,2 miljoen euro van de directie hebben geëist, met de mededeling dat er anders een medewerker gedood zou worden. De eisers verhoogden het bedrag later tot 2,5 miljoen euro.

Het OM stond bij de behandeling van de zaak uitgebreid stil bij de impact die de aanslagen hebben gehad. „Honderden onschuldige gezinnen van werknemers van het fruitbedrijf leven al jaren in angst en vrees in hun eigen woning.” Ondanks beveiligingsacties en politiecontroles op de A2 bleven de aanslagen doorgaan. Het OM verdenkt G. er ook van dat hij, terwijl hij al was opgepakt, is doorgegaan met het organiseren van aanslagen.

Lees ook: Ook na vijftien aanslagen zal fruitbedrijf De Groot ‘geen cent’ betalen