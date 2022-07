De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al ernstig bij een opwarming van ‘slechts’ 1ºC. Klimaatwetenschappers kunnen het niet luider en duidelijker zeggen dan in het laatste IPCC-rapport. En toch komt de boodschap niet binnen. Want als er een gastekort dreigt, schieten politici en beleidsmakers meteen weer in de fossielebrandstofreflex. De kolencentrales gaan weer open. Dit kan niet. De klimaatcrisis moet op één staan.



Han Dolman en Sjoerd Groeskamp zijn klimaatonderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Het doel van het Parijs-akkoord is om de opwarming, vergeleken met het begin van de industriële revolutie honderdvijftig jaar geleden, te beperken tot ruim onder de 2ºC, het liefst tot 1.5ºC. We hebben er dertig jaar over onderhandeld en nu geeft dit doel houvast en het creëert tijd voor transities. Maar het creëert ook traagheid en laksheid: „zolang het nog geen anderhalf tot twee graden warmer is, hebben we nog tijd”.

Hittegolven

En dus schuiven we de klimaatcrisis elke keer weer voor ons uit. Er is altijd iets anders dat voorrang krijgt. Eerst was het de financiële crisis, toen de coronacrisis en nu mogelijke gastekorten door de oorlog in Oekraïne. Maar de door klimaatwetenschappers voorspelde toekomst is al veel dichterbij dan we denken, zelfs eerder dan voorspeld.

Dit voorjaar werd Zuid-Europa geteisterd door vroege en extreme hittegolven. Vorig jaar kreeg Canada te maken met extreme temperaturen die vele jaren eerder kwamen dan verwacht. De overstromingen in België, Duitsland en Nederland van vorig jaar zijn we nog niet vergeten. In Oost-Afrika zijn miljoenen mensen in acute voedselnood veroorzaakt door klimaatverandering. Voor eilandstaten in de Stille Oceaan is zeespiegelstijging al een onoplosbaar probleem. En dat alles bij een opwarming die nu ‘nog maar’ 1ºC is.

Er is altijd een andere crisis die voorrang krijgt

Met elke ton CO 2 die we nog uitstoten worden de gevolgen erger, de ongelijkheid op de wereld groter en de kosten om ons aan te passen stijgen exponentieel. Om de wereld leefbaar te houden, moeten we nu stoppen met uitstoten. En dit kan, ook volgens het IPCC. Onder andere door versneld over te gaan naar hernieuwbare energiebronnen, eerder gemaakte exorbitante olie- en gaswinsten nu te investeren in het isoleren van woningen en gebouwen en onze transportmiddelen aan te passen. Maar het moet wel onmiddellijk en zonder uitstel.

Waan van de dag

Juist omdat klimaatverandering door velen nog niet wordt ervaren als de crisis die het al is, is het de hoogste tijd dat we het officieel maken. Kondig een klimaatcrisis af, stel een klimaatcommissaris aan die met wettelijke middelen de crisis kan bezweren, zodat we niet afhankelijk zijn van de politieke waan van de dag. Dat zou de echte urgentie van de klimaatcrisis recht doen en alleen dan komen we misschien snel genoeg af van onze fossiele brandstofverslaving.

Tijdens de coronacrisis waren we in staat om snel te schakelen, dus waarom nu ook niet? De realiteit is dat de klimaatcrisis de alles overkoepelende crisis is. Zet de klimaatcrisis op de eerste plaats en pas de rest daaraan aan. Dus als er een gastekort dreigt, zoek dan naar alternatieve manieren om energie en gas te besparen. Sluit bepaalde industrietakken die niet van levensbelang zijn en geef ze financiële compensatie, zoals we dat ook tijdens de coronacrisis konden doen. Kondig een autoloze zondag aan. Denk in EU-verband aan het voorlopig in stand houden van al bestaande kernenergie. Laten we nadenken over dit soort maatregelen. Maar ga onder geen beding reflexmatig opnieuw boren naar gas onder de Noordzee en start ook absoluut geen kolencentrales opnieuw op.

