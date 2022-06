Zeker 49 doden na brand in Colombiaanse gevangenis

Bij een brand in een gevangenis in het Colombiaanse Tuluá zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen. Dat melden Colombiaanse media op basis van het landelijke gevangenisbestuur. Volgens nieuwssite el Colombiano ligt het dodental inmiddels op 52 en zijn 34 mensen gewond geraakt.

In de nacht van maandag op dinsdag zou een groep gevangenen hebben geprobeerd uit te breken, en daarbij in gevecht zijn geraakt met bewakers. Vervolgens staken ze hun matrassen in brand. Het vuur verspreidde zich door een gevangenisvleugel, waar in totaal 180 gevangenen zaten. Onder de gewonden zouden ook gevangenisbewakers zijn.

De Colombiaanse president Ivan Duque schrijft op Twitter dat hij de gebeurtenissen betreurt. Hij heeft samen met de gevangenisdirectie opdracht tot onderzoek gegeven „om deze verschrikkelijke situatie op te helderen. Mijn solidariteit is met de families van de slachtoffers.”

Gustavo Petro, die Duque binnenkort opvolgt als president, wijt de gevangenisrel aan het beleid van de huidige regering. „De Colombiaanse staat heeft de gevangenis gezien als een ruimte voor wraak en niet voor rehabilitatie.” Petro roept om een „humanisering van de gevangenis”.

Lees ook dit stuk over Gustavo Petro: Linkse oud-guerrillero Gustavo Petro wint presidentsverkiezingen Colombia