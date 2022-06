Zeker 46 migranten dood gevonden in vrachtwagen in Texas

In de Amerikaanse stad San Antonio, in de staat Texas, zijn 46 migranten dood aangetroffen in een vrachtwagen die was achtergelaten nabij een spoorbaan. Dat heeft de gouverneur van de staat, Greg Abbott, maandagnacht bevestigd.

Volgens een anonieme Amerikaanse functionaris zijn zestien anderen levend uit de truck gehaald en naar ziekenhuizen in San Antonio gebracht, meldt persbureau AP. Onder hen zijn vier kinderen.

De vrachtwagen werd gevonden aan de zuidelijke rand van de stad, door agenten van het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid die zijn gespecialiseerd in onderzoek naar mensensmokkel, meldt The Washington Post. San Antonio ligt op ongeveer 250 kilometer van de Amerikaanse grens met Mexico.

Toename van migratie

Een groot aantal politiewagens en ambulances omringde het voertuig, was te zien op foto’s van de vindplek. De vrachtwagen was in de verte te zien, hellend nabij begroeing langs de weg. Maandagavond liep de temperatuur in de omgeving op tot 39 graden Celsius.

De gruwelijke vondst geldt direct als een van de dodelijkste smokkelincidenten in de VS. In mei 2003 kwamen negentien migranten om in het ruim van een vrachtwagen in zuidelijk Texas. De chauffeur van dat voertuig, die had nagelaten het koelingssysteem in te schakelen, werd later veroordeeld tot 34 jaar celstraf.

De vondst volgt op een toename van migratie aan de Amerikaanse zuidgrens, aldus The Washington Post. Arrestaties van migranten aan de Amerikaans-Mexicaanse grens bereikten in mei het hoogste aantal ooit, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse douane en grensbeveiligingsdienst CPB. De organisatie verrichtte vorige maand meer dan 239.000 arrestaties langs de grens.

Dit bericht is dinsdagochtend om 6.00 uur geactualiseerd. Het dodental is verhoogd naar 46.