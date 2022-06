Zeker 29 procent meer coronabesmettingen in week tijd

Tenminste 34.145 mensen hebben positief getest op het coronavirus. Dat zijn 29 procent meer besmettingen in een week tijd, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Het instituut baseert de stijging op basis van meldingen van de GGD en een onderzoek naar virusdeeltjes in rioolwater. Het aantal positieve zelftests is niet meegerekend, daarom kan het daadwerkelijke aantal nog hoger liggen.

Het RIVM signaleert het hoogste aantal wekelijkse besmettingen sinds 12 april. Daarna is het aantal positieve tests toegenomen: het aantal is zeker vijf keer zo hoog vergeleken met een maand eerder. In steden zijn vooralsnog de meeste positieve tests geconstateerd. De meeste besmettingen kwamen in Amsterdam aan het licht (333), gevolgd door Den Haag (159) en Utrecht (152). Het instituut meldt dat minder mensen een (zelf)test zeggen te doen bij klachten: tussen maart en juni daalde het percentage testers van 88 naar 65 procent.

Vanwege het toegenomen aantal besmettingen neemt ook de drukte in ziekenhuizen toe. Afgelopen week werden meer coronapatiënten opgenomen dan de week ervoor. Op de IC-afdelingen steeg dat aantal met 10 procent. Vorige week belandden in totaal 437 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. De meesten van hen zijn op de verpleegafdelingen beland voor verzorging. Wel stelt het RIVM dat de drukte op de IC’s „nog altijd laag is” vergeleken met bijvoorbeeld de coronagolf in december 2021.