Zeker 150 huizen zwaar beschadigd door windhoos Zierikzee

De windhoos die Zierikzee maandag trof, heeft zeker 150 huizen zwaar beschadigd. Dat zegt Marco van der Wel, directeur van woningcorporatie Zeeuwland, maandag tegen NRC. Het aantal gaat alleen over de huizen van Zeeuwland, dus het totaalaantal beschadigde huizen ligt waarschijnlijk hoger.

„De windhoos kwam toevallig over de wijk Malta, waar veel van de woningen van ons zijn”, zegt Van der Wel. „In de binnenstad zijn ook huizen van particulieren beschadigd.” Zijn corporatie bezit 400 woningen in het getroffen gebied.

Vijf woningen zijn onbewoonbaar, aldus Van der Wel, en van nog eens vijf woningen wordt dat nog onderzocht. „We zijn nu hard bezig om de overige woningen zo snel mogelijk weer wind- en waterdicht te maken. Sinds gisteravond zijn aannemers al aan het werk. We hopen dat dat lukt voordat het donderdag slechter weer wordt.”

„Heel heftig”, zo omschrijft Van der Wel de toestand na de windhoos. Eén persoon kwam daarbij om het leven en negen mensen raakten gewond. „Mensen liepen ontredderd rond op straat, wisten niet wat ze moesten doen. Het was een enorme ravage. ’s Avonds was ik ook in de wijk, en toen zag je de sfeer al veranderen in opruimen en kijken wat de schade is. Ik denk dat mensen hier de komende dagen veel last van gaan hebben.”

Reparaties

Hoeveel huizen van particulieren er beschadigd zijn is nog niet bekend bij de gemeente Schouwen-Duiveland, zegt een woordvoerder. „We horen her en der dat mensen druk bezig zijn met reparaties en dat bedrijven bijspringen om te helpen.” De gemeente heeft opvang en psychosociale hulp geregeld voor de getroffen inwoners.

Lees ook: ‘Iedereen in Zierikzee is een beetje in shock’