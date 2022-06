Woorden als bal, man en patat... die zijn duidelijk en makkelijk

Wat hebben de woorden patat, man en bal met elkaar gemeen? Ze beginnen alledrie met een ‘lipklank’ (p, m, b) en eindigen alledrie met een ‘tongpuntklank’ (t, n, l).

Het is al langer bekend dat woorden in allerlei talen, waaronder het Nederlands, naar verhouding vaak beginnen met een lipklank en vaak eindigen met een tongpuntklank.

Waarom is dat zo?

Zijn sommige klanken gewoon prettiger uit te spreken aan het begin van een woord en andere klanken makkelijker aan het einde? Of heeft het te maken met het feit dat sommige klanken voor de gesprekspartner duidelijker zijn?

Met een mooie publicatie in Journal of Linguistics (april 2022) maakt Daan van Soeren (Rijksuniversiteit Groningen) nu aannemelijk dat het een combinatie is daarvan: lipklanken worden vaker aan het begin van een woord gebruikt omdat de eerste klanken van een woord het belangrijkst zijn en het dus handig is om daar de duidelijkste medeklinkers te gebruiken. Tongpuntklanken daarentegen zijn gemakkelijker te articuleren maar minder helder, en daarom meer geschikt voor het einde van een woord.

Een lipklank (p, b, m, w, f, v) maak je ofwel met beide lippen tegen elkaar (p, b, m) ofwel door je onderlip tegen je bovenste tanden te plaatsen (f, v). Een tongpuntklank ontstaat door de punt van de tong tegen de tanden of tegen het tandvlees te plaatsen: t, l, n. En in een groot deel van het Nederlandse taalgebied wordt ook de r als een tongpuntklank uitgesproken (dus voor in de mond).

De lezer kan dat gemakkelijk bij zichzelf nagaan door al deze medeklinkers even achter elkaar te articuleren en goed te voelen wat je dan doet met je lippen en je tong. Waarschijnlijk merk je dan ook dat lipklanken wat meer inspanning kosten dan tongpuntklanken. Maar die inspanning loont. Lipklanken zijn duidelijker en vooral ook zichtbaarder dan andere medeklinkers. Je ziet die beweging van de lippen bij je gesprekspartner. Wat dat betreft kunnen we allemaal, zonder dat we ons daar heel erg van bewust zijn, een klein beetje liplezen.

Duidelijk uitspreken

Een woord herken je meestal al voordat het helemaal is uitgesproken. Als iemand tegen je zegt: ‘Wil je een kopje...’, dan weet je dat daarna ofwel het woord ‘koffie’ volgt ofwel het woord ‘thee’. Hoor je: ‘Wil je een kopje k...?’, dan weet je al genoeg. De resterende klanken – ‘offie’ – hoef je eigenlijk niet meer te horen. Die bevestigen hooguit wat je al begrepen had.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen de eerste klanken van een woord meestal duidelijker uitspreken dan de laatste klanken. Die laatste klanken kunnen in de geschiedenis van een taal zelfs afslijten, verdwijnen.

Van Soeren keek als eerste niet alleen naar het begin en einde van woorden maar ook naar wat er midden in woorden gebeurt. Hij keek naar alle tweelettergrepige woorden van het Nederlands, woorden als vogel, beter, motor, etc. Het Nederlands heeft veel van die woorden. Hij keek ook naar zulke woorden in het Engels. En naar vergelijkbare woorden in het Spaans. Omdat het Spaans zijn woorden graag eindigt met een klinker ging het daar om drielettergrepige woorden als: patata, pájaro, chorizo, etc. In al deze woorden komen medeklinkers voor op drie plaatsen: vooraan, middenin en achterin.

Voor alle drie de talen bleek dit het patroon te zijn: lipklanken worden relatief veel aan het begin van een woord gebruikt, wat minder vaak midden in zo’n woord en nog minder vaak helemaal achterin. Voor de tongpuntklanken was het precies andersom: minder vaak aan het begin, vaker middenin en nog vaker aan het einde.

Vervolgens vergeleek Van Soeren de woorden die met een beklemtoonde lettergreep beginnen (zoals béver) met de woorden die met een ónbeklemtoonde lettergreep beginnen (zoals banáán). Die laatste hadden midden in het woord minder vaak een lipklank dan de woorden die met een beklemtoonde lettergreep beginnen.

Eerste lettergreep

Dat was precies wat Van Soeren verwacht had. Want het Nederlands heeft, net als het Engels en het Spaans, relatief minder woorden die met een onbeklemtoonde lettergreep beginnen. Dus bij zo’n woord is al sneller duidelijk om welk woord het gaat. Zodra je hoort dat de eerste lettergreep onbeklemtoond is, vallen er meteen een heleboel woorden af, namelijk alle woorden met een beklemtoonde eerste lettergreep.

Een voorbeeld. Als je aan iemand vraagt ‘Kan ik nog iets voor je meenemen van de Albert Heijn?’ en de ander zegt ‘Ja, een ba...’ en die ‘ba’ is onbeklemtoond, dan weet je genoeg: het gaat om een banaan.

De klank die dan na ‘ba’ komt is dus niet meer zo belangrijk. Die hoeft niet heel duidelijk te zijn en daar hoeft de spreker dus ook niet meer zoveel energie in te steken. Dus dat zal dan relatief vaker een tongpuntklank zijn. En inderdaad, in dit geval is dat een n.

Dit patroon van duidelijke en minder duidelijke medeklinkers en van meer en minder inspanning is in de loop van vele eeuwen ontstaan. Doordat mensen eeuwenlang met elkaar praatten. En vooral ook: doordat ze tijdens die gesprekken vaak naar elkaar keken. Want lipklanken zijn extra duidelijk omdat je ze ziet.

Dat liplezen hier een grote rol speelt, meer dan je denkt, blijkt ook uit een klassiek experiment. Je krijgt daarin een filmpje te zien met een gezicht dat ‘va va va’ zegt. Maar het geluid erbij is ‘ba ba ba’. Wat je dan denkt te horen is ‘va va va’. Je hoort in dit geval dus niet wat je hoort maar wat je ziet. Het visuele signaal overrulet het auditieve signaal in je brein.