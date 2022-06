Waarom kleine, gele, grootogige Minions zo leuk zijn

Valt er nog wat te lachen in deze boze tijden? Het antwoord is een klein, geel en grootogig ja. Want de kleine gele figuurtjes de Minions doen er nu al in vijf animatiefilms, met hun slapstickgedrag en aanstekelijke lach, alles aan om het kwaad te overwinnen door het belachelijk te maken.

Neem de scène waarin Kevin, Stuart en Bob, drie van de bekendste van honderden kleine Minions, gemarteld worden, in de film Minions uit 2015. De flexibele, enthousiaste gele ventjes worden op de pijnbank door hun vijand uitgerekt. Maar ze moeten erom lachen. Ze worden opgehangen en glijden uit de strop – en maken er vrolijk een spelletje van. Tegen zoveel absurde slapstick is hun beul niet opgewassen. Hij roept tegen de Minions: „Niet lachen in de martelkelder!”

Volwassen filmkijkers herkennen er een geestige verwijzing in naar een beroemde scène uit Stanley Kubricks Koude-Oorlogssatire Dr. Strangelove (uit 1964 en weer actueel). Daarin gaan een Rus en een Amerikaan op de vuist tijdens overleg over een atoombomcrisis in de commandokamer. „Heren”, maant de Amerikaanse president, „niet vechten, dit is de war room.”

Met die verwijzing zijn we bij de kern van wat de komische wezentjes de Minions zo aantrekkelijk maakt: ze bieden met hun absurde humor even een uitweg uit de martelkamer die het leven kan zijn. „Er bestaat geen zoetere troost dan die van de slapstick”, schreef Arnon Grunberg in een essay over de zwijgendefilmkomiek Buster Keaton.

De nieuwe Minions-film, Hoe Gru een superschurk werd, biedt veel zoete slapsticktroost, zoals de scène waarin een van de Minions, als rampzalig vliegtuigpiloot, in een vacuüm-zuigend vliegtuigtoilet gezogen wordt.

Al ons streven is een absurde komedie, lijkt de slapstick-les die de Minions ons voorleven. Ze zingen er vaak vrolijk bij, in hun onzintaaltje: in de nieuwste film is dat heel toepasselijk ‘You Can’t Always Get What You Want’, van de Stones.

Van Orks tot schattig

De Minions doken in 2010 voor het eerst op in de Frans-Amerikaanse animatiefilm Verschikkelijke Ikke als blunderende, loyale helpertjes van slechterik Gru. Het basisidee voor de komische film was: slechterik adopteert drie onschuldige padvindermeisjes. In het oorspronkelijke script had de ‘verschrikkelijke’ Gru grote, enge Ork-achtige helpers. Maar de animatiefilmmakers Chris Renaud en Pierre Coffin (die de Minions-stemmetjes doet) vonden die te eng. Om Gru sympathiek te maken, moesten zijn helpers ook aardig zijn. Zo ontstonden steeds simpeler, kleinere, blunderende Minions. Met grote ogen. Of één groot oog. Kinderlijk grote ogen worden universeel schattig gevonden. Zie de Japanse kawaii-tekenstijl (‘schattig’, ‘lief’.)

De combinatie van oosterse kawaii en westerse slapstick maken de Minions modern. En zorgden voor hun wereldwijde succes, meent de website Buzzfeed.

Het onverwachte succes van de kinderlijk enthousiaste helpertjes werd zo groot dat ze van bijzaak tot hoofdzaak uitgroeiden. Ze kregen een eigen film, Minions in 2015, na drie Verschikkelijke Ikke- films met de pilvormige ventjes in de bijrol. Minions groeide uit een van meest lucratieve animatiefilms ooit met een opbrengst van meer dan een miljard dollar. Kinderen en volwassenen zijn dol op ze. Op internet en als speelgoed werden de gele boefjes een hit. Gru, de slechterik, is in de opeenvolgende Verschikkelijke Ikke-films steeds braver geworden: hij trouwde en werd een misdaadbestrijder – tot ergernis van de Minions, die boefjes willen blijven. In de derde Verschikkelijke Ikke-film lopen ze weg bij hem.

Dreigend Nederlands

Zonder hun gezagsondermijnende kattenkwaad zijn Minions, al zijn ze nog zo schattig, lang niet zo leuk. Vandaar dat ze regelmatig hun tong uitsteken, een scheet laten en dan de slappe lach krijgen. Of onderling met elkaar op de vuist gaan.

Bij Minions-ruzies is een bijzondere rol weggelegd voor de Nederlandse taal. Het gewone onzintaaltje dat ze spreken is een mengsel van onder meer Spaans, Italiaans en Engels, zoals in de zegswijzen ‘Banana!’ en ‘Tu le bella comme la papaya.’

Maar als ze ruziën gebruiken de Minions dreigende Nederlandse keelklanken, vertelde de bedenker van het taaltje Pierre Coffin in The Guardian.

Coffin is zoon van een Franse diplomaat en Indonesische moeder, die romans over Nederlandse koloniale gruweltijd in Indonesië schreef. Hij weet hoe dreigend Nederlands kan klinken. Het laat zien hoe universeel de Minions zijn, dat er zelfs een draadje naar het moeizame Nederlands koloniale verleden aan hen kleeft.

Minions: Hoe Gru een superschurk werd. Regie: Kyle Balda. In: 152 bioscopen (NL), 104 bioscopen (OV). ●●●●●

