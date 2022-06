Opleidingsvliegtuig neergestort in Zwarte Meer, maximaal twee inzittenden

Een vliegtuigje is dinsdag neergestort in het Zwarte Meer, op de grens van de provincies Flevoland en Overijssel. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Flevoland. In het vliegtuigje zitten maximaal twee mensen. Duikteams uit de omgeving zijn ingezet om naar hen te zoeken en een helikopter van de politie cirkelde boven het meer.

„Alle zorg gaat nu naar het redden van de slachtoffers”, zegt een woordvoerder van de brandweer in Flevoland. Hoe lang de zoektocht al bezig is, en tot wanneer die doorgaat, kan hij niet zeggen. „Toen we ter plaatse waren, zijn we meteen het water opgegaan.”

Het gaat om een opleidingsvliegtuig van de vliegschool Zelf Vliegen uit Lelystad die piloten voor Transavia opleidt, bevestigt een woordvoerder van die luchtvaartmaatschappij. Op vliegtuigtracker Radarbox is te zien dat een van hun twee Blackshape Gabriél-vliegtuigen om 8:43 opsteeg vanaf Lelystad Airport en even na 9 uur van de radar verdween. De vliegschool wilde dinsdagmiddag niet reageren.

Dit bericht wordt aangevuld.