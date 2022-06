Veroordeling Hélène J. voor moord op achtjarige dochter blijft staan

De veroordeling van Hélène J. (41) wegens de moord op haar achtjarige dochter Sharleyne in Hoogeveen, zeven jaar geleden, blijft staan. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag besloten. Wel wordt haar gevangenisstraf ingekort: in plaats van negen jaar en negen maanden, moet J. nu negen jaar en acht maanden de cel in. Dat komt omdat het hof de dossierstukken te laat naar de Hoge Raad heeft gestuurd.

In maart stond het advies van advocaat-generaal Paul Vegter ook al aan de zijde van het gerechtshof in Leeuwarden.

Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde J. vorig jaar in januari voor doodslag op haar dochter, in de nacht van zondag 7 juni 2015. Sharleyne viel toen van de tiende verdieping van hun flat in het Drentse Hoogeveen — en overleefde dat niet. Haar moeder heeft altijd schuld ontkend. Haar advocaat vond de bewezensverklaring niet goed gemotiveerd en ging in hoger beroep.

Onder invloed

Volgens het gerechtshof heeft J. haar dochter gewurgd en daarna van het balkon gegooid. Dat verklaarde het hof op basis van getuigenverklaringen en „aangetroffen letsel”. J. was die avond, volgens getuigen, zwaar onder invloed van alcohol. Ook zou ze na de val niet direct naar haar dochter zijn gegaan, maar naar haar eigen auto om sigaretten te pakken. Het gezin was al langer in beeld bij jeugdzorg.

Aanvankelijk was justitie niet van plan om J. te vervolgen. Het OM ging ervan uit dat het overlijden van Sharleyne een noodlottig ongeval of zelfdoding was. Maar nadat Sharleynes vader onderzoek afdwong, vervolgde het OM J. alsnog voor betrokkenheid bij de dood van haar dochter. In 2018 sprak de rechtbank in Assen J. nog vrij omdat er volgens de rechters onvoldoende bewijs was. Het OM ging in hoger beroep.

Lees ook deze reconstructie: De val van Sharleyne