Van de Zandschulp naar tweede ronde Wimbledon, Rus uitgeschakeld

Botic van de Zandschulp heeft dinsdag de tweede ronde van het Londense Wimbledon bereikt. De Nederlandse tennisser won dinsdag in drie sets van zijn Spaanse tegenstander Feliciano López: 6-2, 6-3, 6-3. Voor Arantxa Rus zit het toernooi er in de eerste ronde alweer op: de Nederlandse verloor van de Amerikaan Catherina Harrison.

De andere Nederlandse tennisser Lesley Pattinama-Kerkhove is wel geplaatst voor de tweede ronde door te winnen van de Britse Sonoy Kartal. Pattinama-Kerkhove hoorde dinsdagochtend dat ze alsnog mocht meedoen aan Wimbledon als vervanger voor de Montenegrijnse Danka Kovinic, die niet kon meedoen vanwege een rugblessure. Tegen Kartal was Pattinama-Kerkhoven vooral in de derde set goed in vorm, daarin pakte ze de winst (6-1).

Van de Zandschulp, de nummer 25 op de wereldranglijst, had drie sets nodig om zijn Spaanse opponent López te verslaan. In de volgende ronde van het tennistoernooi treft Van de Zandschulp de Finse Emil Ruusuvuori (nummer 49 op de ranglijst). Eerder plaatsten ook de Nederlanders Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor zich voor de tweede ronde van Wimbledon.