UWV: merendeel longcovidpatiënten arbeidsongeschikt verklaard

Het merendeel van de longcovidpatiënten dat zich in de eerste maanden van dit jaar heeft gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), is arbeidsongeschikt verklaard. Dat meldt de overheidsorganisatie dinsdag. 62 procent van de mensen die door aanhoudende coronaklachten niet meer kunnen werken, is volledig arbeidsongeschikt. Nog eens 23 procent krijgt een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De organisatie behandelde tussen afgelopen januari en mei 736 longcovidpatiënten. Dat is zo’n drie procent van het totale aantal arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Werknemers die twee jaar ziek zijn, kunnen bij het UWV aanspraak maken op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Wie met zijn werk door ziekte minder dan 65 procent van zijn aanvankelijke inkomen verdient, komt in aanmerking voor compensatie. Voor 15 procent van de longcovidgevallen die het UWV beoordeelde, geldt dat ze die grens niet halen.

Van iets meer dan de helft van de longcovidpatiënten die zich bij het UWV hebben gemeld, denkt de organisatie dat hun situatie nog kan verbeteren. Zij krijgen een ander type uitkering dan de 8 procent die volledig en „duurzaam” arbeidsongeschikt verklaard zijn.

Symptomen die onder longcovidpatiënten het meest voorkomen zijn extreme vermoeidheid, kortademigheid en concentratieproblemen. Vooral mensen die ernstig ziek zijn geweest en op de intensive care hebben gelegen, hebben vaak last van de aanhoudende klachten. In de eerste coronagolf, die begon met de vaststelling van de eerste besmetting in Nederland in februari 2020, raakten veel zorgmedewerkers besmet. Meer dan zesduizend mensen uit de zorg en het onderwijs meldden zich tot nu toe bij vakbond FNV met longcovidklachten.

