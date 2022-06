Uitspraak Hof: Jiskefet-encyclopedie mag zonder sticker de boekhandel in

De Jiskefet-encyclopedie mag de boekhandels in zonder dat met een ‘ongeautoriseerd’-sticker duidelijk wordt gemaakt dat de makers van Jiskefet niets van doen hebben met het boek. Dat besloot het gerechtshof dinsdagochtend in Amsterdam. Het vonnis uit de vorige rechtszaak wordt hiermee vernietigd.

Herman Koch en Michiel Romeyn, de makers van het satirische VPRO-programma Jiskefet, wilden namelijk dat het voor kopers duidelijk was dat zij het boek niet hadden gemaakt. Vanwege het in strijd zijn met het merkrecht gaf de rechter Romeyn en Koch gelijk in november 2021.

De twee stapten al eerder naar de rechter, omdat zij geen inzage kregen in de encyclopedie van de uitgeverij en het zonder hun medeweten tot stand was gekomen. Hierna vond er nog een rechtszaak plaats over de ‘ongeautoriseerd’-sticker, die zij wonnen.

Hoger beroep

De uitgeverij, Noblesse Uitgevers, vond het vonnis onzinnig en spande opnieuw een rechtszaak aan. Het Persvrijheidsfonds steunde de uitgeverij en betaalde mee aan het hoger beroep. Het fonds vond dat de rechter onvoldoende rekening had gehouden met journalistieke belangen.

De cover van de Jiskefet-encyclopedie, mét sticker.

Volgens het hof is de titel niet een teken dat het boek afkomstig zou zijn van de makers van Jiskefet. Ook is het geen inbreuk op het merkrecht. De naam Jiskefet-encyclopedie is, gezien de inhoud van het naslagwerk, een voor de hand liggende titel. De advocaat van Noblesse uitgevers, Brigitte Spiegeler, is blij met de uitspraak. Maar ze noemt de zaak ook verdrietig: „Allemaal gedoe en toestanden. Volgens mij zijn er uiteindelijk veel minder boeken verkocht dan gehoopt.” Volgens de uitgeverij, en ook het hof, is de encyclopedie „juist een eerbetoon aan de makers van Jiskefet”.