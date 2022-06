Turkije akkoord met NAVO-lidmaatschap Finland en Zweden

Turkije heeft dinsdag een veto opgeheven op het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Dat heeft de Finse president Sauli Niinistö dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Madrid. De drie landen hebben volgens Niinistö een overeenkomst ondertekend „om hun volledige steun uit te breiden tegen bedreigingen en voor elkaars veiligheid”.

Turkije was lang als enig NAVO-land tegen het Finse en Zweedse lidmaatschap van het militair bondgenootschap, wegens vermeende steun voor de PKK. Om als nieuw land tot de NAVO te kunnen toetreden, moeten alle NAVO-landen instemmen. Nu Turkije is overtuigd, kunnen toetredingsgesprekken worden gevoerd en komt een NAVO-lidmaatschap voor Zweden en Finland dichterbij.

In mei besloten Finland en Zweden, in beide gevallen gesteund door een meerderheid in het parlement, een officieel verzoek tot lidmaatschap van het militaire bondgenootschap in te dienen. Bijna alle NAVO-landen gaven al snel toetreding van de landen voor te staan, alleen Turkije protesteerde. De Turkse president Tayyip Erdogan hekelde de houding van Zweden en Finland ten opzichte van de Koerdische beweging PKK. Zweden en Finland stuurden wekenlang diplomaten naar Turkije om te onderhandelen.

Lees ook dit artikel: Poetins oorlog heeft de NAVO een adrenaline-injectie gegeven

Turkse zorgen beantwoord

Het is nog niet duidelijk waarom Turkije het verzet nu staakt. Volgens NAVO-chef Jens Stoltenberg beantwoordt de dinsdag getekende overeenkomst aan „de zorgen van Turkije”.

De directe aanleiding voor het lidmaatschapsverzoek van beide landen is de Russische invasie van Oekraïne. Al is de NAVO al langer een samenwerkingspartner, formeel hebben Zweden en Finland een neutrale status en vallen daardoor niet onder de veiligheidsgaranties die de NAVO biedt. „Er is een voor, en er is een na 24 februari”, zei de Zweedse premier Magdalena Andersson eerder over de dag dat Rusland het buurland binnenviel.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Turkije akkoord met NAVO-lidmaatschap Finland en Zweden