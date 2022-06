Trump wilde op 6 januari geen controle op wapens bij zijn aanhangers

Hoewel hij wist dat geweld dreigde op 6 januari 2021, wilde toenmalig president Trump de wapencontrole achter het Witte Huis opheffen. Daar sprak hij die dag een menigte van vele tienduizenden aanhangers toe. Trump was ervan overtuigd dat deze gewapende mensen geen kwaad tegen hem in de zin hadden.

Dit verklaarde dinsdag Cassidy Hutchinson, de rechterhand van Trumps stafchef Mark Meadows. Zij stond die dag in de buurt van de president bij de zogeheten ‘Ellips’ achter het Witte Huis en hoorde hem woorden van deze strekking zeggen: „Weet je, het kan me geen moer schelen dat ze wapens hebben. Ze komen hier niet om mij kwaad te doen. Haal de godvergeten beveiligingspoortjes weg. Laat mijn mensen binnen. Dan kunnen ze daarna van hieruit naar het Capitool opmarcheren.” Een paar uur later bestormden zijn aanhangers het parlementsgebouw.

In een ingelaste hoorzitting van de commissie die de gebeurtenissen op en rond 6 januari onderzoekt, ging het dinsdag over 1) wat de president en zijn naaste medewerkers wisten van het geweld en 2) wat ze eraan deden.

Uit de bewijzen van de commissie (rapporten en communicatie van politie en geheime dienst) en de getuigenis van Hutchinson kwamen twee simpele antwoorden naar voren: 1) Alles. 2) Niets.

Verschillende diensten zagen betogers met vuurwapens, chemische spray, messen en knuppels. Hun rapporten bereikten ook het kantoor van de stafchef. Die hing die middag lusteloos op de bank, aldus Hutchinson. Ze vertelde dat Witte Huis hoofdjurist Pat Cipollone het kantoor binnendenderde en zei: „We moeten nú naar de president!” Meadows antwoordde: „De president wil niks doen.”

Ze hoorde hen met Trump overleggen over de spreekkoren ‘Hang Mike Pence op!’ aan het adres van de vicepresident die de verkiezingswinst van Joe Biden die dag wilde bekrachtigen, ondanks grote druk van Trump om de uitslag te verwerpen. De president had volgens Meadows gezegd dat Pence dit „verdient” en dat „die mensen niks fout doen”. Na dit overleg, toen Meadows en Cipollone het Oval Office hadden verlaten, verzond Trump een tweet, waarin hij schreef dat „Mike Pence niet de moed heeft gehad te doen wat had moeten worden gedaan”.

Verschillende medewerkers van Trump hebben getuigd dat zij op dat moment besloten ontslag te nemen. „Ik voelde walging”, zei Hutchinson tegen de commissie.

Hutchinson onthulde dat Trump zelf naar het Capitool had willen gaan tijdens de bestorming. Zijn juristen ontraadden het hem en de geheime dienst stond het niet toe. Trump rukte woedend aan het stuur van zijn gepantserde auto bij het Witte Huis en moest door de chauffeur worden gecorrigeerd.