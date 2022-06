Toezichthouder: alle voorspellingen over de bevingen klopten niet

Tijdens de tweede dag van de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning zijn de geologen aan de beurt. Dinsdagochtend trapte Hans de Waal af, expert op het gebied van bodemdaling. Vanaf 1977 werkte hij voor Shell en deed daar onderzoek naar de bodemdaling in Groningen vanwege de gaswinning, later werd hij toezichthouder bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Tot de beving in Huizinge van 2012 zat de kennis in Nederland over bevingen als gevolg van gaswinning in een „tunnel”, zegt De Waal. Alle betrokken partijen en instanties, van gaswinner NAM tot aan het KNMI zagen decennialang geen risico’s in de gaswinning. „Het veroorzaakte wel schade aan woningen, maar dat moest gewoon worden vergoed.”

Achteraf vindt hij dat merkwaardig. „Als je ergens een fabriek wilt starten en zegt dat duizenden huizen beschadigd raken, dan moet ik nog zien of dat zou mogen.” Het probleem was dat er „volstrekt onvoldoende expertise” was in Nederland over de gevolgen van de gaswinning: „Het was de tijd van de liberalisering, eigen verantwoordelijkheid en alles aan de markt overlaten.”

Voorspellingen klopten niet

Maar daar kwam door de beving in Huizinge, met een kracht van 3.6 de zwaarste tot nu toe, verandering in. De Waal, toen werkzaam voor toezichthouder SodM, ging zelf met een collega berekeningen maken over de relatie tussen de gaswinning en de bevingen. „In twee weken kwamen we erachter dat bij alles wat in de twintig jaar erover gezegd of gedaan was, vraagtekens konden worden gesteld.”

Door de voorspelling van het KNMI dat in Groningen maximaal een beving met een kracht van 3.9 kon plaatsvinden, ging direct een streep. „Hun analyse was niet valide – je kon niks zeggen over een bovengrens.” En ook de aanname dat de snelheid waarmee je gas uit de grond haalt geen effect zou hebben op de bevingen klopte niet. „Je zag juist dat als de productiesnelheid toenam, een jaar later de bevingen toenamen. En als de productie afnam, de bevingen binnen een jaar ook afnamen.”

Daarom is het volgens De Waal heel merkwaardig dat de gaswinning in 2013 werd verhoogd. Die ging van 47 miljard kubieke meter aardgas naar 53 miljard, nog geen jaar na de beving in Huizinge.

