Ter gelegenheid van poëzie

Er was niemand jarig, er was niemand dood.

Het gedicht zelf was de reden.

Als we zeggen: de mensen lezen

geen poëzie meer, wat bedoelen we?

We bedoelen dat ze niet langer voelen.

Allemaal cursussen om iets te worden,

maar niemand doorvoelt wat hij is.

Aan het eind van een gedicht ben je niet langer verloren.

De stekels van schaamte trekken zich terug.

Het leven is een leven lang zoeken naar metaforen

als het afstellen van een autoradio

op een landweg: ruis van onbekende stemmen

in een lied dat vaag bekend voorkomt.

Dan een beller lang na middernacht:

ik zou het lied graag nog eens horen.