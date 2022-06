Tegenvaller voor de SP: niet voldoende steun voor correctief referendum

De SP krijgt niet voldoende steun in de Tweede Kamer voor haar wetsvoorstel om een correctief referendum in te voeren. Om het aan te nemen zou tweederde van de Kamerleden vóór moeten stemmen.

De CDA-fractie, die lang twijfelde, kon zorgen voor die meerderheid, maar heeft uiteindelijk besloten om tegen te stemmen, laat de fractie dinsdag aan NRC weten.

Het voorstel van de SP was opgesplitst in twee wetsvoorstellen: één voor een correctief bindend referendum op nationaal niveau en één voor zo’n referendum op gemeentelijk en provinciaal niveau. Het was al duidelijk dat er voor het eerste voorstel geen meerderheid zou zijn, doordat coalitiepartijen VVD en CDA tegen zijn. Het CDA twijfelde over het tweede voorstel. Het CDA in Limburg, bijvoorbeeld, is namelijk juist vóór een correctief bindend referendum.

CDA-Kamerlid Inge van Dijk zegt dat ze de laatste weken gesprekken heeft gevoerd over dit voorstel met lokale CDA-afdelingen. „Van de afdelingen die input hebben geleverd, was 90 procent tegen het voorstel voor een correctief bindend referendum”, zegt ze. „Ze vragen om meer en andere instrumenten om burgerparticipatie te vergroten, bijvoorbeeld via burgerberaden, en om meer tijd en ruimte voor contact met burgers.”

Grondwetswijziging

Eigenlijk zou de Kamer deze dinsdag stemmen over het wetsvoorstel, maar de SP heeft uitstel aangevraagd. De partij is al lang bezig met de initiatiefwet. De twee wetsvoorstellen vormden eerst samen één wetsvoorstel. Dat werd in de vorige kabinetsperiode door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd.

Omdat het om een grondwetswijziging gaat, moet er twee keer over gestemd worden in beide Kamers. Bij die tweede ‘lezing’ is een tweederdemeerderheid nodig. Toen in mei bleek dat die er waarschijnlijk niet was, stelde Kamerlid Joost Sneller (D66) tijdens een debat in mei voor om het voorstel in tweeën te splitsen en over de twee delen apart te stemmen. Zo hoopte hij ervoor te zorgen dat het CDA in ieder geval zou instemmen met de invoering van een referendum op gemeentelijk en provinciaal niveau.

