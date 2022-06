Schotse regering wil in 2023 een referendum organiseren over onafhankelijkheid

Als het aan de Schotse regering ligt, gaat de bevolking op 19 oktober 2023 stemmen over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Dat voornemen heeft de Schotse premier Nicola Sturgeon dinsdag volgens lokale media uit de doeken gedaan in het parlement. De Britse regering heeft al laten weten geen toestemming te geven voor een onafhankelijkheidsreferendum. Daarom heeft Sturgeon een verzoek neergelegd bij het Hooggerechtshof.

Lees ook: Afkeer van Engeland en Boris Johnson drijft de Schotse nationalisten

Bij de eventuele volksraadpleging kunnen Schotten zich uitspreken over de vraag of Schotland een onafhankelijke status moet krijgen. Dezelfde vraag lag voor bij het laatste referendum in 2014, toen 55 procent van de Schotten tegen zelfstandigheid stemde. Voor dat referendum was destijds wel toestemming gegeven door de toenmalige Britse premier David Cameron.

Nu stelt Johnson het verzoek „zorgvuldig” te bestuderen, maar dat het standpunt tegen een volksraadpleging onveranderd blijft. Onlangs stelde hij dat de Schotten pas weer over een kwart eeuw kunnen delibereren in een referendum over nationale zelfstandigheid. Sturgeon heeft dat geduld niet en wil dat de rechters in het Hooggerechtshof bepalen of het referendum legaal is.

De roep om Schotse onafhankelijkheid is gegroeid sinds het referendum over een Brits vertrek uit de Europese Unie: het merendeel van de Schotten stemde juist voor een langer EU-verblijf. Als onafhankelijk land wil Sturgeon zich weer bij de EU aansluiten. „Ik hoop wel dat het niet lang duurt om onze plek in het hart van Europa weer in te nemen”, zei ze twee jaar terug in een interview met NRC.