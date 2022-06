Politie onderzoekt of voorzitter OR informatie achterhield over geradicaliseerde broer

De politie opent een onderzoek naar de voorzitter van de ondernemingsraad van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, Esme Solak. Aanleiding is een strafrechtelijk onderzoek dat de politie eerder deed naar haar broer die zich vijf jaar geleden zou hebben aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS). De politie wil weten of de vrouw tegenover de politie informatie heeft achtergehouden over haar geradicaliseerde broer. Een van de vragen is of Solak voldaan heeft aan de plicht strafbare feiten te melden.

Het onderzoek is dinsdagmiddag in de ondernemingsraad bekend gemaakt door eenheidschef Oscar Dros van de Landelijke Eenheid en aangekondigd op het intranet van de politie. Volgens Dros „zijn er recent enkele vragen gerezen over de handelwijze destijds van zowel de politie als van de voorzitter van de OR. Ik wil daarom inzicht in de feiten en omstandigheden”.

Gehoord als getuige

In 2017 begon het strafrechtelijk onderzoek naar de broer van Esme Solak. Hij zou vanuit Nederland zijn afgereisd naar IS-gebied in Syrië. Volgens de politie gebeurde dit „vermoedelijk om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie”. De politie wil weten of Esme Solak, die jarenlang adviseur diversiteit was bij de politie, wist van de activiteiten van haar broer en zo ja wanneer zij dit heeft gemeld bij de politie. Solak heeft intern laten weten vrijwel geen contacten te hebben onderhouden met haar broer. De man zou inmiddels in Syrië of Irak zijn overleden. Esme Solak werd vorig jaar voorzitter van de ondernemingsraad.

„De OR-voorzitter, destijds stafmedewerker Human Resources bij de Landelijke Eenheid, informeerde haar werkgever direct toen zij hoorde dat de politie onderzoek deed naar haar broer. In het strafrechtelijke onderzoek is de OR-voorzitter als getuige aangemerkt en gehoord”.

Volgens politiebaas Dros is er „geen enkele aanwijzing dat de voorzitter van de OR strafbare feiten heeft gepleegd en ook haar screening voldoet. Maar recent zijn wel enkele vragen gerezen over de handelwijze destijds van zowel de politie als van de voorzitter van de OR”, aldus Dros.

De politie spreekt van „een oriënterend onderzoek”. Dit is „een vooronderzoek dat zich richt op de vraag of er mogelijk sprake is van verwijtbaar handelen. Medewerkers van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van ándere eenheden dan de Landelijke Eenheid zullen het onderzoek uitvoeren”.

Dros zegt nu „geen aanleiding te zien de voorzitter van de OR te vragen om – al dan niet tijdelijk – terug te treden”. Esme Solak laat weten niet te willen reageren.