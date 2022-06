Philips: schoonmaakmachines verergeren risico met slaapapneu-apparaat

Een jaar nadat Philips een grootscheepse terugroepactie van slaapapneumachines is begonnen, heeft het concern tussentijds gerapporteerd over het eigen onderzoek naar het gevaar van die apparaten. Van toezichthouders moet Philips duidelijkheid geven over dat gevaar. Wereldwijd heeft het miljoenen van deze apparaten verkocht.

Het probleem schuilt in het geluiddempende schuim dat Philips gebruikte, gemaakt van polyester-polyurethaan. Dat schuim bleek te kunnen ‘degraderen’, losraken in het apparaat. De luchtstroom van de machines komt direct in de longen van gebruikers, en het schuim daardoor mogelijk ook. Patiënten met slaapapneu hebben last van langdurige adempauzes tijdens hun slaap.

Philips heeft inmiddels ruim 60.000 vervangen of gerepareerde apparaten geïnspecteerd. Daarbij is opgevallen dat apparatuur die is gereinigd door schoonmaakmachines die ozon gebruiken, aanzienlijk vaker te maken had met afbrokkelend schuim. Bij 7 procent van deze apparaten werd „significante degradatie” van het schuim gezien. Ook bij slaapapneu-apparaten die niet zijn blootgesteld aan zulke schoonmaakmachines, kwam degradatie van het schuim voor, maar minder vaak: bij een half procent van deze apparaten werd „significante degradatie” van het schuim gezien.

Reinigen met ozon

Het bedrijf heeft al eerder verband gelegd met schoonmaakmachines. Fabrikanten ervan zoals het Amerikaanse SoClean spelen in op gemak: liever automatisch reinigen dan elke ochtend het apparaat handmatig schoonmaken met een sopje. SoClean zelf claimt dat ozon ongevaarlijk is bij de reiniging van slaapapneu-apparaten en dreigde eerder met rechtszaken tegen Philips vanwege „valse en misleidende” beschuldigingen.

Opvallend aan de onderzoeksresultaten is verder vooral dat nog veel onduidelijk is. Zo bekijkt Philips nog in hoeverre het rondzwervende schuim schadelijk is voor het lichaam. Ook zijn verschillende typen machines nog onderwerp van onderzoek. Uit eerder onderzoek van Philips bleek dat de emissies bij vrijkomend schuim binnen de veiligheidsnormen blijven.

Aandeel daalt

De affaire met de slaapapneu-apparaten is een drama voor Philips. Het zorgconcern verloor sinds maart vorig jaar 60 procent van z’n beurswaarde. Ook dinsdag reageren beleggers negatief op de update, de koers van het aandeel daalde met een kleine 2 procent.

Beleggers zijn bang voor juridische kosten – in veel landen zijn al schadeclaims ingediend. Voor de operationele kant van de terugroepactie heeft het bedrijf bijna een miljard euro uitgetrokken. Ook in Nederland is Philips aansprakelijk gesteld door gebruikers. Zo’n vijftigduizend Nederlanders gebruiken de machines.