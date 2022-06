‘Overvallers Tefaf graaiden collier à 27 miljoen mee’

De Maastrichtse politie heeft dinsdagmiddag twee verdachten aangehouden van een gewapende overval op de internationale kunstbeurs Tefaf Maastricht. Eerder op de dag, om half twaalf ’s ochtends, overvielen vier mannen de stand van de Londense juwelier Symbolic & Chase. Daarbij zijn kostbare sieraden buitgemaakt.

Een beursbezoeker filmde de overval. Vier met petten getooide mannen in colbert zijn op de video te zien. Eentje slaat met een voorhamer op een vitrine net zo lang tot het gewapende glas breekt. Een ander houdt bezoekers met een automatisch geweer op afstand, zoals een man die een grote vaas bloemen naar de overvallers wil gooien. Weer een andere man lijkt bezig om buitgemaakte sieraden in een plastic zakje te doen. Na dertig seconden gaan de overvallers er op een drafje vandoor. Een oudere man die op een bankje voor de stand zat slaat de overval ogenschijnlijk gelaten gade vanaf anderhalve meter afstand.

Er is met een voorhamer en een baksteen op het gewapende glas geslagen, net zolang tot het brak.

De beurs, die vrijdag openging, werd korte tijd ontruimd. Binnen het beursgebouw bleef het relatief rustig, buiten ontstond lichte paniek. Maastrichtenaar Cees van ’t Veen die naast het Mecc zijn hond uitliet: „Plotseling zag ik zeker vijftig mensen op me afkomen. ‘Rennen, rennen, mannen met geweren’, werd er in paniek geroepen. Toen was ik heel snel thuis.”

De politie, die binnen enkele minuten ter plaatse was, sloot een deel van de A2 af. Met een persbericht maakte de politie ’s middags bekend dat twee verdachten ten zuiden van de Koning Willem-Alexandertunnel in de stad zijn aangehouden. Het gaat om een 22-jarige en een 26-jarige man, beiden afkomstig uit België, die in een auto met Belgisch kenteken reden. Hun mogelijke betrokkenheid is nog onderwerp van onderzoek.

Tefaf spreekt van een „incident” en wil geen nadere mededelingen doen. Een woordvoerder van de beurs wil „bevestigen noch ontkennen” dat in elk geval een collier ter waarde van 27 miljoen euro is gestolen, zoals een van de aanwezigen direct na de overval hoorde van de overvallen standhouder.

In het verleden zijn er vaker kostbaarheden gestolen op Tefaf. Onder meer schilderijen en sieraden. De beurs kent een uitgebreid beveiligingssysteem en calamiteitenplan dat is afgestemd met gemeente en politie. Over de inhoud daarvan wil de beurs uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken doen.

De beurs, die door corona is uitgesteld van maart naar juni, beleeft deze donderdag de laatste dag.