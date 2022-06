Oud-aandeelhouders Yukos mogen beslag leggen op twee Russische wodkamerken

De voormalige aandeelhouders van het Russische oliebedrijf Yukos mogen beslag leggen op de wodkamerken Stolichnaya en Moskovskaya. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag besloten. De uitspraak is een overwinning van de aandeelhouders in hun poging het Kremlin onder druk te zetten om een schadevergoeding te betalen. Die zou de rechter wel eerst moeten toewijzen.

Het is een nieuwe stap in een slepend conflict tussen drie voormalige eigenaren van Yukos en de Russische staat. De aandeelhouders raakten hun investering kwijt toen Yukos failliet ging. Ze zeggen dat Rusland daar expres op heeft aangestuurd en eisen daarom 50 miljard van Rusland. Moskou houdt vol dat het bedrijf geen waarde meer had.

Tim Osborne, de baas van de aanklagende partij, spreekt in een persbericht van een „gewichtig” besluit van het gerechtshof. „Omdat het de weg niet alleen in Nederland, maar in 168 landen vrijmaakt om onze compensatie te krijgen door beslag te leggen op Russisch staatsbezit.”

