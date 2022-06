Jeugdrechtadvocaten kritisch op inspectie na rapport over uithuisplaatsingen

Gedwongen uithuisplaatsingen verlopen vaak onzorgvuldig. Maandag bleek uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat het onderzoek voorafgaand aan een uithuisplaatsing in veel gevallen tekortschiet en dat ouders en kinderen onvoldoende worden betrokken. Die bevindingen zijn niet nieuw: op de gang van zaken rond uithuisplaatsingen is al jaren kritiek.

Het inspectierapport is vooral een bevestiging dat verbeterplannen, zoals in 2018 gepresenteerd door toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD), weinig effect hebben. Na verschillende noodkreten, onder meer van wetenschappers en jeugdrechters, boog de inspectie zich over 45 dossiers. Opvallend: niet één daarvan bleek volledig op orde. Beslissingen over een uithuisplaatsing, zag de IGJ, worden „niet altijd en niet in alle facetten op basis van zorgvuldig feitenonderzoek genomen”.

Geen fingerspitzengefühl

Wat betekent dit? In ieder geval niet, zegt IGJ-woordvoerder Frank Wassenaar in een reactie, dat de uithuisplaatsingen onterecht waren. „Aan de aanvraag voor een uithuisplaatsing gaat altijd een multidisciplinair overleg vooraf, waarin deskundigen met elkaar tot een weloverwogen beslissing komen. Het is dus geen fingerspitzengefühl, zeker niet van één persoon.” In alle onderzochte zaken speelden meerdere problemen, zoals verwaarlozing of huiselijk geweld.

Wel miste vaak onderbouwing voor de uithuisplaatsing. In de dossiers was volgens de IGJ niet altijd duidelijk hoe jeugdbeschermers of onderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming tot een oordeel kwamen. Wassenaar: „Volgens de richtlijnen zijn er zes punten waarop een professional de afweging maakt. Die horen in een dossier aan de orde te komen, puntsgewijs, allemaal. Dat was slechts één keer het geval. Ze zijn misschien wel besproken, maar in dossiers niet navolgbaar.”

Gepolariseerd debat

De IGJ hield bij het presenteren van haar rapport rekening met het „gepolariseerde debat”, zei hoofdinspecteur Jeugd, Angela van der Putten, in een interview in de Volkskrant. „We willen alle partijen recht doen: de ouders, de kinderen en ook de professionals die zich elke dag met hart en ziel voor het belang van kinderen inzetten.” Ze wijst erop dat in de helft van de onderzochte casussen ouders en kinderen achter de beslissing staan. De inspectie zag „geen grote fouten”.

Jeugdrechtadvocaten vinden die nuance vreemd. „Wat mij verbaast”, zo zegt Chris Sent, „is dat de inspectie stelt dat de rapportages onvoldoende feitelijk zijn, maar de uithuisplaatsingen wel terecht. Dan spreek je jezelf tegen. Het gaat hier om beslissingen die giga-impact hebben op een mensenleven. Op het moment dat blijkt dat niet één dossier op orde is, moeten volgens mij alle alarmbellen afgaan.”

Dat meldingen niet goed onderzocht worden, heeft volgens haar in de praktijk grote gevolgen. „Er wordt op zitting van alles beweerd, maar weinig onderbouwd. Insinuaties worden vaak voor waar aangenomen en dat plaatst ouders in een kansloze positie. Dat zou in het strafrecht, waar geldt dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen, ondenkbaar zijn.”

Daarnaast ziet ze veel willekeur: „Een rapportage van twee jaar oud werd in de ene zaak te oud bevonden, maar in een andere gewoon weer boven water gehaald.”

Kritischer

Ook jeugdrechtadvocaat Marco Erkens is kritisch over de toon van de inspectie. Dat een beslissing over uithuisplaatsing altijd door meerdere deskundigen wordt genomen, zegt hij, betekent niet dat sprake is van een zorgvuldig besluit. „Degenen die bij zo’n multidisciplinair overleg zitten, zijn vaak niet direct bij een gezin betrokken. Het zijn collega’s die druk zijn met hun eigen dossiers. Ook de gedragswetenschapper spreekt in principe niet zelf met de ouders of het kind.”

Rechters, vinden beide advocaten, zouden kritischer moeten zijn en rammelende rapportages vaker moeten afwijzen. Sent: „Je moet grondig onderzoek eisen, anders heb je geen idee wat het belang is van het kind.”

Erkens pleit voor een cultuurverandering: „Er zullen altijd kinderen zijn die bescherming nodig hebben. Maar de taak van de rechter is óók te beoordelen of het noodzakelijk is om inbreuk te plegen op het recht op een ongestoord gezinsleven. Elk systeem, ook de jeugdbescherming, werkt bij de gratie van checks and balances.”