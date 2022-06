Onafhankelijk geoloog Van der Gaag: ‘Ik werd gezien als wijsneus’

Als laatste getuige werd dinsdag de onafhankelijke geoloog en hydroloog Peter van der Gaag gehoord. Om de Groningse gedupeerden bij te staan, richtte hij al in 1993 het Onafhankelijke Geologen Platform op, omdat „we zoveel onzin hoorden”.

Na de eerste beving in het Groningenveld, in 1991, bezocht hij een vrouw in het dorp Middelstum. „De scheuren in haar huis waren zo bizar, je kon echt door de buitenmuren kijken.” Maar de verklaring die zij kreeg van het KNMI en het SodM was dat een vliegtuig waarschijnlijk door de geluidsbarrière was gevlogen, waardoor haar buitenmuur was gescheurd, vertelde Van der Gaag. „Dat kwam er bij mij niet in.” Daarop besloot hij het Platform op te richten.

Maar de adviezen van Van der Gaag werden hem niet in dank afgenomem. „Als éénpitter is het moeilijk je te verdedigen.” Ook hij constateert, als derde spreker van de dag, dat er decennialang veel te weinig kennis was over de relatie tussen gaswinning en aardbevingen in Groningen. En als deskundigen informatie naar voren brachten, zoals hij, dan „werd je gezien als wijsneus”.

