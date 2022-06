Nieuwe boerenacties tegen stikstofplannen, hooibalen in brand langs snelwegen

Boeren voeren dinsdag opnieuw ontregelende acties om te voorkomen dat de stikstofplannen van het kabinet worden doorgevoerd. Langs meerdere snelwegen zijn hooibalen in brand gestoken, wat leidt tot kilometerslange files op bijvoorbeeld de A12 tussen Den Haag en Utrecht, meldt Rijkwaterstaat. Volgens de Farmers Defence Force (FDF) zijn boeren ook van plan om vanaf 12.00 uur naar de Tweede Kamer te gaan.

„Op 28 juni zullen we het halveren van de veestapel een gezicht gaan geven. Duidelijk maken voor welke keuzes boeren gezet worden door het misselijkmakende beleid van dit kabinet”, zo staat in een verklaring die volgens persbureau ANP is verspreid door FDF-woordvoerder Sieta van Keimpema. Dinsdag wordt in Den Haag gestemd over verschillende moties die tijdens het stikstofdebat van vorige week zijn ingediend.

Ook maandag verlieten meerdere boeren hun erf om te demonstreren. Ze blokkeerden met hun trekkers verschillende snelwegen door het land, nadat onder meer FDF-voorzitter Mark van den Oever opriep tot nieuwe protesten tegen het stikstofbeleid. In de avond verschenen boeren opnieuw bij minister Christianne Van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) op de stoep. Die bleek echter niet thuis, waarna de boeren weer vertrokken.