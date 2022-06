Nieuw dieptepunt voor Sri Lanka: brandstoftoevoer alleen nog voor essentiële diensten

Brandstof is in het door een economische crisis ontwrichte Sri Lanka zo schaars geworden, dat de regering heeft besloten de toevoer ervan tijdelijk te beperken tot essentiële diensten als de gezondheidszorg en het openbaar vervoer. Ook zijn de scholen in stedelijke gebieden gesloten. Als oplossing voor het brandstoftekort gaat het kabinet breken met het duopolie dat twee energiebedrijven hebben op de Sri Lankaanse brandstoftoevoer, meldt persbureau Reuters.

Sri Lanka kampt met de zwaarste economische crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948, stellen analisten. Het Zuid-Aziatische land van ruim 22 miljoen inwoners heeft moeite met het betalen van nieuwe voedselimporten, medicijnen en — crucialer — brandstofleveringen. Als Sri Lanka niet snel nieuwe brandstof importeert, kan de economisch belangrijke kledingindustrie over een week stil komen te liggen. Dat zou het land alleen maar verder in de problemen drukken.

Rijen voor de pomp

Brandstof is al langer schaars in Sri Lanka, waar de afgelopen maanden op veel plekken lange rijen stonden voor de pomp. Een groot deel van de mensen kan zonder brandstof niet werken, dus wachtten sommigen dagenlang op benzinestations. Daar liepen de gemoederen soms zo hoog op dat de regering het leger inschakelde om toezicht te houden. De regering heeft Sri Lankanen opgedragen om vanuit huis te werken, hoewel bij lange na niet iedereen aan die oproep kan gehoorzamen.

Het volgens premier Ranil Wickremesinghe economische „volledige ingestorte” land heeft ook voor hulp aangeklopt bij het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Gesprekken over een mogelijke lening lopen nog, maar niet iedereen kan daar op wachten. De Sri Lankaanse marine haalde maandag nog bijna vijftig mensen uit een boot die illegaal op weg was naar Australië, aldus Reuters. Volgens het persbureau gingen de afgelopen twee weken ruim 120 mensen hen voor.