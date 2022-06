Millennials op je werk? Pas dan op met grapjes

Twintig jaar geleden zette je een vacature op een website en dan kwamen er vanzelf hordes jonge mensen op af. Tegenwoordig mag je al blij zijn als er één verdwaalde millennial reageert op 63 pogingen, en dat die niet na twee jaar alweer weg is naar zijn volgende baan.

Ja. Er zijn veertigers en vijftigers genoeg op het werk – een jonge collega noemde ze laatst ‘kantoorboomers’ (ouwe zakken). En zonder hen zou Nederland tot stilstand komen. Maar zonder jonge mensen kunnen we over tien jaar overál in het land het licht uitdoen.

En dus leek het me goed eens op een rijtje te zetten hoe je als ‘ervaren senior’ het beste met juniors kan omgaan op je werk. Zodat ze komen én blijven. Zodat jij misschien ook ooit met pensioen kan. Schrijven jullie allemaal even mee?

1 Realiseer je allereerst dat we niet zonder de jonkies kunnen

Maar echt. Dat klinkt nu hysterisch. Dat er over vijftien jaar niemand meer is om je rijbewijs te verlengen, een vaccin te ontwikkelen, je wc te repareren en je vader te reanimeren, maar geloof me, die tijd komt. Bekijk de bevolkingspiramide van het CBS en je weet: jongeren worden schaars. Elke baby op je werk is er één.

2 Wees dus dankbaar en gelukkig met elke nozem beneden de dertig op je werk.

Nederigheid, lieve mensen. Geef jongeren het gevoel dat ze welkom zijn. Koester hun jeugd, hun energie, hun kledingkeuze, dat ze nog iets willen met hun leven en überhaupt nog wel eens iets beleven – ze houden je jong.

3 Ja, het zijn watjes.

En ze zijn snel overspannen. Maar dat was je zelf ook toen je dertig was en nog geen idee had. En jij hebt nog een ‘zoek het lekker zelf uit’-opvoeding gehad.

De jongste lichting heeft curling-ouders. Die elk oneffenheidje voor ze wegnemen. Die met hun baas bellen als ze ziek zijn. Die hun scheenbeschermers inpakken als ze voetbaltraining hebben. Die nog steeds hun brood smeren én komen nabrengen als ze het vergeten zijn, want ja, ze wonen nog thuis omdat er geen huis voor hen is. Een beetje respect dus graag, voor de generatie die nooit leerde zélf haar problemen op te lossen. De wortel werkt beter dan de stok.

4 Ze zuipen, kotsen en roken niet meer.

Klopt. Maar dat is niet saai, dat is slim. Prijs ze dus liever, als ze vroeg weggaan van de vrijmibo, in plaats van ze uit te lachen. Ze leven langer en dat is broodnodig voor de toekomst van dit land. Wat ik wel zorgelijk vind: ontspannen kunnen ze niet meer. Leer hun dat dus. Dat je daar geen pilletje voor hoeft te slikken.

Leer ze mijmeren, leer ze lummelen, leer ze overdag een dutje doen, leer ze wie Van Kooten en De Bie zijn en leer ze dat niet alles bloedserieus is en ‘zelfontwikkeling’. Daar hebben ze iets aan. Hun toekomst is immers een stuk somberder dan de jouwe.

5 De meeste jonge mensen hebben tijdens corona geen collega gezien.

Ze hebben dus amper een netwerk, hebben van niemand de kunst af kunnen kijken en weten dus ook niet wat ‘normale productiviteit’ is. Leer hun dat.

Leer hun dus spellen, met kritiek omgaan, verantwoordelijkheid nemen en breng ze plichtsbesef bij – je bent kantoorboomer of je bent het niet.

6 Ja ze zijn ‘woke’.

En ze slaan soms door. En? Dat is de nieuwe tijd. Wen er maar aan. Over tien jaar zijn al die zeikerds je baas.

Besef dat je zelf een dinosaurus bent. Heeft allemaal niks met jong van geest te maken, als je weet hoe een inbelmodem klonk, kom je gewoon van een andere planeet, klaar. Vind je dat je heel wat voorstelt? Met je lease auto, je koophuis en je ‘vakkennis’? Realiseer je hoeveel jaar ouder je bent en tel die jaren bij je eigen leeftijd op. Ben je 52 en zijn zij 22? Dan zien ze jou dus zoals jij een 82-jarige ziet, haha. Echt!

7 Herinner je hoe je zélf tegen oudere collega’s aankeek.

Zat je toen ook geregeld te gapen om hun suffe grapjes? Lachte je hen toen ook geregeld achter hun rug uit – zo denken ze ook over jou.

Dat betekent ook dat ze een stuk beter dan jij weten hoe techniek werkt, dat jouw kennis over Twitter, PowerPoint of tv-shows uit de jaren tachtig totaal geen indruk op ze maakt, en dat jouw geintje alleen voor jou een geintje is. Dat is niet omdat ze niet tegen een geintje kunnen, maar omdat ze het gewoon niet snappen.

8 Pas sowieso op met geintjes.

Slechte grappen accepteren ze niet meer. Hoe precairder het onderwerp – #metoo, gender, discriminatie – hoe beter de grap moet zijn. Boomers die roepen dat je „tegenwoordig niks meer mag zeggen”, hebben gewoon slechte humor – denk Johan Derksen. Ga dus niet lopen klagen over hun gebrek aan ironie, maar doe gewoon eens wat beter je best.

9 O, dat zou ik bijna vergeten: generaties bestaan niet, en generaliseren en karikaturen helpen niemand.

Ieder mens is anders, collega’s van 52 kunnen kinderachtiger zijn dan dertigers (duh) en jongeren van twintig kunnen al boomers zijn – denk aan de jongerenafdeling van het CDA.

Wat ik bedoel: je bent pas écht verloren als je alle jongeren als een groot geheel gaat zien waar je niks meer van begrijpt. Tenzij alle vrouwen echt van Venus komen, alle ambtenaren lui zijn, alle Fransen chagrijnig zijn en alle IT’ers een Tesla rijden. Dan heb ik niks gezegd.

Jullie komen er verder wel uit hè?

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.

Dit waren de Parels deze week op Twitter

Ik zit weer een halve dag op werk, er spreek iemand over een "kapstok om de processen aan op te hangen" en ik wil nu alweer weekend. — Yung Koekoek (@PopkeNathals) June 21, 2022

Beste @Japked , zie hoe bombastische frasen uit de reisbranche nu hun weg vinden bij het beschrijven van een behandeling in het ziekenhuis: DE WIN-WIN VAN EEN ALL INCLUSIVE PATIËNTREIS. @nrc https://t.co/NtIet2DWE1 — Wim Jongejan (@ZorgICTZorgen) June 23, 2022

Sprak gisteren een vriendelijke man die me vertelde dat hij ‘keten-regisseur maar in de praktijk procesmanager’ was op het gebied van ‘transitie en regio-overstijgend duurzaamheidsbeleid’. Daarna zei hij 'heel eerlijk' dat hij poëzie vaak zo ingewikkeld vindt. Hou ik van. — Ester Naomi Perquin (@enperquin) June 24, 2022

"Misschien moeten we even skills gaan mappen op wie we aannemen", hoor ik in de treincoupé. Kom er maar in @Japked. — Frank van Wijck (@FrankvanWijck) June 28, 2022

@Japked ik hoor net reclame op de radio, je kunt geholpen worden bij het 'herdefiniëren van de purpose'. Wat moet ik dan doen? — Mariska Sturkenboom (@MariskaSturkenb) June 25, 2022

