Luchtruim boven zwaarbeveiligde gevangenis Vught gesloten vanwege vluchtrisico

Lees ook OM eist levenslange celstraffen tegen Ridouan Taghi en vier handlangers

Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis in Vught wordt vanaf aanstaande vrijdag gesloten vanwege een verhoogd vluchtrisico. Dat heeft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) dinsdag besloten, op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en burgemeester Roderick Jan van de Mortel van Vught. In het gevangenisgebouw zitten onder anderen Willem Holleeder en Ridouan Taghi, tegen wie dinsdag levenslang is geëist.

De aanleiding voor de sluiting van het luchtruim is „een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden met hulp van buitenaf”, schrijft het ministerie. Zo zou bijvoorbeeld een helikopter, klein vliegtuig, een drone of ander luchtvaartuig als vluchthulp kunnen worden ingezet. Gedetineerden kunnen zo niet ontsnappen, maar het verbod bestrijdt ook de mogelijkheid tot het maken van luchtfoto’s van de inrichting of het smokkelen van wapens of andere middelen via de lucht.

Meerdere bevrijdingspogingen

Volgens het ministerie gaat het niet om een acuut risico, al zijn omkoping, chantage en extreem gewelddadige ontsnappingspogingen scenario’s waar de Dienst Justitiële Inrichtingen rekening mee houdt.

Taghi werkte vorig jaar vanuit de zwaarbeveiligde inrichting in Vught aan meerdere ontsnappingspogingen waaronder een gewelddadige bevrijdingsactie met behulp van zijn neef en voormalige advocaat Youssef T. In het complex is het nauwelijks mogelijk contact te leggen met de buitenwereld. Het is een gedetineerde nooit eerder gelukt te vluchten uit de gevangenis in Vught.