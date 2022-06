OM eist levenslange celstraffen tegen Ridouan Taghi en vier handlangers

Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen de 44-jarige Ridouan Taghi en 4 handlangers. Volgens het OM is Taghi de leider van een criminele organisatie die verantwoordelijk is voor 6 liquidaties, 8 plannen daarvoor en de voorbereiding van een aanslag op een Spyshop. Volgens het OM meenden de verdachten dat ze konden beschikken over leven en dood, op kille wijze.

Taghi’s 16 medeverdachten zijn volgens justitie allemaal lid van de criminele organisatie van Taghi die vanaf de zomer van 2015 tot begin 2017 actief is geweest. Saïd Razzouki en Taghi’s jeugdvriend Mao R. zijn volgens justitie de twee belangrijkste vertrouwelingen van Taghi en worden ook gezien als leiders van de organisatie.

Mao R.

Tegen de 47-jarige Mao R. is levenslang geëist voor medeplegen van drie moorden. Ook tegen zijn broer Mario R. is een levenslange celstraf geëist. De strafeis tegen Saïd Razzouki komt later. Omdat hij pas sinds begin dit jaar in Nederland is, wordt zijn zaak feitelijk na de zomer behandeld. Gezien de verdenking van medeplegen van drie moorden ligt een eis van levenslang voor de hand.

Tegen twee andere medeverdachten is door het OM ook levenslang vanwege directe betrokkenheid bij meerdere moorden en plannen daarvoor. Het gaat om Mo Razzouki, de 40-jarige broer van Saïd, en de 29 jarige Achraf B. Tegen vijf medeverdachten zijn celstrafffen geëist tussen 20 jaar en 26 jaar en 8 maanden. Tegen vier verdachten zijn celstraffen geëist tussen 10 en 16 jaar. En in één geval is straf van bijna 6 jaar geëist.

Kroongetuige

Tegen kroongetuige Nabil B. eist het OM een celstraf van 10 jaar cel. Bij het sluiten van zijn kroongetuigendeal ging het OM uit van een celstraf van 24 jaar voor zijn rol bij een drietal moorden. Het OM merkt op dat de basiseis van 24 jaar celstraf relatief laag is. Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen rond zware strafzaken sinds de deal is gesloten eind 2017. De verklaringen van Nabil B. brachten de opdrachtgevers van een serie liquidaties in beeld en het middenkader van een criminele organisatie die op dat moment niet of nauwelijks in beeld was bij justitie en politie. Hij heeft ook zichzelf belast en heeft zich met de deal aan een ernstige risico’s blootgesteld waarvan op dat moment nog niet kon worden voorspeld hoe die bewaarheid zou worden.

De criminele organisatie van Taghi heeft volgens justitie „een mensenleven behandeld als wegwerpartikel waarbij na een geslaagde liquidatie schokkend werd gesproken over het slachtoffer”. Geen van de verdachten heeft het gehad over het leed dat nabestaanden is aangedaan. Volgens justitie is sprake van een organisatie die doel had om angst te zaaien.