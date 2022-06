Klopjacht na overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht, twee van vier verdachten gearresteerd

Vier mannen hebben dinsdag een overval gepleegd op de kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht. De politie heeft inmiddels twee mannen aangehouden die op weg leken naar België, laat ze weten aan NRC. De twee andere verdachten zijn nog op de vlucht. In het kader van de klopjacht waren enkele wegen en de Koning Willem Alexandertunnel in de buurt van Maastricht enige tijd afgesloten voor verkeer, maar die zijn nu weer open.

Een getuige maakte volgens de politie rond 11.30 uur de eerste melding van een gewapende overval. Op een filmpje is te zien hoe een formeel geklede man — colbert, Engelse pet — met een bijl inslaat op een vitrine, terwijl twee andere gewapende mannen omstanders op afstand houden. Vervolgens rennen de vier mannen uit het zicht, terwijl het alarm loeit. Voor zover bekend hebben de overvallers beperkt buit gemaakt en zijn er geen mensen gewond geraakt.

Waardevolle kunst

De organisatie van de internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf, die zaterdag opende, komt volgens persbureau ANP later met een reactie. Op de gezaghebbende beurs zijn zeker 240 handelaren uit zo’n twintig landen te vinden. In voorgaande jaren kwamen er circa 70.000 bezoekers op af. In het congres- en beurzencentrum waar Tefaf wordt gehouden wordt kunst ter waarde van miljarden euro’s tentoongesteld.

Criminelen hebben het de afgelopen jaren vaker op de exorbitant waardevolle kunst en antiquair op Tefaf gemunt. In 2011 werden juwelen met een onbekende waarde gestolen, in 2010 gingen dieven ervandoor met een ring en een hanger ter waarde van 860.000 euro en in 2008 stalen onder meer twee Mexicaanse vrouwen een diamanten halsketting van 1,2 miljoen euro.