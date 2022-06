Burgemeester Femke Halsema wil het coffeeshopverbod voor toeristen in Amsterdam gaan handhaven. De reden daarvoor is al verschillende keren aangepast. Nu gebeurt het omdat de cannabismarkt zodanig is verweven met de cocaïnemarkt dat er hard moet worden ingegrepen. Eerder zou dat moeten om massatoerisme tegen te gaan.

Bart de Koning is onderzoeksjournalist. Nicole Maalsté is drugsonderzoeker en adviseur bij Acces Interdit.

Plat massatoerisme is een probleem voor veel populaire Europese steden en strandbestemmingen. Het komt vooral door goedkope tickets en overnachtingsmogelijkheden en het aanbod van festivals en evenementen. Toeristen die zich vervelend gedragen zijn vaak onder invloed van alcohol en in mindere mate drugs. Toeristen beschouwen Amsterdam al generaties lang als cool, sexy en avontuurlijk. Een coffeeshopverbod verandert daar weinig aan. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het overgrote deel van de jonge toeristen gewoon blijft komen. Amsterdam blijft een coffeeshopstad, of je er nu binnen mag of alleen maar langs kunt lopen.

De Amsterdamse driehoek richt zich uitsluitend op het kleine deel van de toeristen dat wegblijft omdat ze niet meer welkom zijn in de coffeeshops. Het aantal straatdealers in de binnenstad zou daardoor verminderen. Een naïeve stellingname die buiten de driehoek niet wordt gedeeld. Een jaar geleden betoogden experts tijdens een hoorzitting in de Amsterdamse gemeenteraad dat de ondergrondse cannabismarkt juist toeneemt. Straatdealers en bezorgdiensten die nu nog voornamelijk harddrugs en nepdrugs verkopen zullen cannabis aan hun assortiment gaan toevoegen. Dit blijkt ook uit het onderzoek dat de burgemeester heeft laten uitvoeren door Breuer-Intraval naar ervaringen van andere gemeenten die een coffeeshopverbod voor toeristen instelden. Eindhoven, Tilburg, Vlissingen, Roermond en Venlo zijn er na slechte ervaringen weer mee gestopt, omdat ze met een sterke groei van de illegale straatmarkt kampten die leidde tot veel overlast, criminaliteit en inzet van extra politiecapaciteit.

Plat massatoerisme

De feitelijke onderbouwing van de stelling dat een coffeeshopverbod voor toeristen plat massatoerisme tegengaat ontbreekt. De Amsterdamse driehoek heeft daarom een ander narratief nodig om steun te krijgen voor deze maatregel. De insinuaties dat er een band bestaat tussen coffeeshops en zware criminele drugshandel berusten echter evenmin op feiten.

De bronverwijzingen in de brief die de driehoek op 24 juni hierover aan de Amsterdamse gemeenteraad schrijft hebben geen of niet alleen betrekking op coffeeshops. Criminele netwerken investeren in talrijke bedrijven. Het betreft onder meer groot- en detailhandel, autobedrijven, coffeeshops, horeca, transportbedrijven, bordelen, financiële dienstverleners, koeriersbedrijven, zorgaanbieders, uitzendbureaus, rijscholen, money-transfers, recreatieparken, belwinkels, taxibedrijven, metaalbedrijven, schoonmaakbedrijven en paardenhandel. Dergelijke bedrijven worden gebruikt voor (eenvoudig) witwassen, als criminele ontmoetingsplaats en/of als dekmantel voor drugshandel.

Dat er een paar rotte appels tussen de coffeeshops zijn waarbij aan de achterkant een link bestaat met criminele netwerken, is voorstelbaar. Dat deze rotte appels niet via de Bibob kunnen worden aangepakt omdat die criminele banden te zeer verhuld zijn zoals de driehoek in de brief stelt, is minder begrijpelijk. En dat de gemeenteraad hierover in besloten deel moet worden geïnformeerd maakt het verhaal helemaal discutabel. Dit versterkt het idee dat het om niet-onderbouwde vermoedens gaat of dat de politie onvoldoende capaciteit heeft om zware georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het is in feite een brevet van onvermogen aan het adres van de politie. Als er werkelijk sprake is van zulke zware verdenkingen als de driehoek doet vermoeden, dan kan de driehoek die helemaal niet delen met de gemeenteraad maar moet de recherche een strafrechtelijk onderzoek instellen. Maar ondertussen is er wel een frame gecreëerd dat coffeeshops verbindt aan zware georganiseerde criminaliteit.

Vorige week is de Nederlandse tak van LEAP opgericht, een in de VS ontstane organisatie van politiemensen die ijvert voor een evidence-based drugsbeleid. Alex van der Plas, voormalige commandant Ondermijning van de politie in Rotterdam is een van de voortrekkers. Hij vertelde dat hij zich achteraf dom voelt dat hij 25 jaar lang geloofde dat de strijd tegen drugs een goede zaak was. Politiemensen realiseren zich volgens hem wel dat deze aanpak weinig effectief is en dat er niks verandert. Maar het is volgens hem onderdeel van hun identiteit. Politiemensen voelen zich superhelden in de strijd tegen de drugs. Bob Hoogenboom, hoogleraar aan de VU, wijst erop dat het klassieke repressieve model in stand wordt gehouden door „versteende, in zichzelf gekeerde oude grijze mannen” in politie- en justitiekringen. Zij houden projecten waar een andere aanpak wordt gepropageerd klein, waardoor deze nooit goed van de grond komen. Innovatie wordt niet gewaardeerd en niet serieus genomen. Er is volgens hem een ander verhaal nodig en er moeten allianties met andere partijen worden gesmeed om het tij te keren.

Legalisering cannabis

Dat andere verhaal is er. De cannabismarkt is wereldwijd sterk in beweging. Verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, treffen voorbereidingen voor legalisering van de cannabismarkt. Nederland start in 2023 met het wietexperiment, waarbij coffeeshops in tien gemeenten legaal geproduceerde cannabisproducten gaan verkopen. De Amsterdamse driehoek zit echter vast in een repressieve groef. Met slecht onderbouwde frames blijft Halsema krampachtig volhouden dat het verkleinen van de cannabismarkt nodig is om in de toekomst over te gaan op legalisering. Andere perspectieven op de cannabismarkt en alternatieve oplossingen om deze transparanter te maken, worden als niet relevant terzijde geschoven.

De driehoek weet dat de repressieve aanpak niet werkt. In Driehoek tegen drugscriminaliteit schreven ze vorig jaar dat het rechercheren, opsporen en in beslagnemen van drugs geen effect heeft: „Er zijn kennelijk zoveel drugs op de markt, dat een grote inbeslagname totaal geen invloed heeft op de dagprijs. Daarmee heeft het dus ook geen invloed op de georganiseerde criminaliteit.”

Aan burgemeester Halsema dus de uitdaging om aan de gemeenteraad uit te gaan leggen waarom zij denkt er wél in te gaan slagen om cannabis terug te dringen. Het zal de inzet van honderden politiemensen en boa’s vereisen – terwijl de politie nu al zwaar onderbezet is. De driehoek moet nu de Amsterdamse burgers eerlijk gaan vertellen hoeveel misdrijven de politie straks allemaal moet laten lopen omdat er honderden agenten achter straatdealers aan moeten rennen.