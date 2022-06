Ghislaine Maxwell krijgt twintig jaar celstraf voor rol bij ronselen jonge meisjes

Ghislaine Maxwell is veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar vanwege haar rol bij het ronselen van minderjarige meisjes voor haar ex-vriend Jeffrey Epstein, die hen misbruikte. Dat vonnis heeft de federale rechtbank in New York dinsdag uitgesproken. Maxwell was zelf aanwezig bij de zitting, schrijft persbureau AP, net als verschillende vrouwen die nog tegen haar zouden getuigen. Bij de zittingen voor de jury vorig jaar kwamen zij niet aan het woord, maar dinsdag voor de rechter wel. Op die manier speelden de getuigenverklaringen niet mee in de schuldvraag, maar wel in de hoogte van de straf.

„Vandaag is een dag waarvan ik niet dacht dat hij ooit zou komen”, zei Sarah Ransome, een van de getuigen, vooraf tegen de pers. Getroffene Elizabeth Stein: „Het zal een opluchting zijn om mijn verhaal te doen waar zij bij is.” Andere slachtoffers stuurden brieven naar de rechter.

Onvindbaar

Vorige week eisten de openbaar aanklagers in New York een gevangenisstraf van 30 tot 55 jaar tegen Maxwell (60). Ze werd eind vorig jaar al schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor haar ex-vriend Jeffrey Epstein, die de meisjes vervolgens seksueel misbruikte. Epstein stierf in 2019 in de gevangenis, volgens de officiële verklaring aan zelfmoord. Ook de Britse prins Andrew werd in de zaak genoemd.

Na de arrestatie van Epstein was tijd lang onduidelijk waar Maxwell verbleef. In juli 2020 werd ze alsnog gearresteerd in New Hampshire, waar ze met contant geld een villa zou hebben gekocht. „Elke dag heb ik uitgekeken naar het nieuws dat Maxwell zou worden opgepakt”, zei een van de slachtoffers toen.

