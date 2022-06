FBI neemt 25 schilderijen Jean-Michel Basquiat in beslag

De FBI heeft vrijdag in een kunstmuseum in Florida vijfentwintig aan Jean-Michel Basquiat toegeschreven schilderijen in beslag genomen. De Amerikaanse veiligheidsdienst liet weten twijfels te hebben over de authenticiteit van de kunstwerken.

Het gaat om de kunstwerken in de tentoonstelling Heroes and Monsters in het Orlando Museum of Art. De expositie is na de inbeslagname direct gesloten. Een woordvoerder van het museum verklaarde volgens persbureau AP dat niemand van het personeel is gearresteerd. „We zijn alleen als getuige bij deze zaak betrokken.”

Volgens het huiszoekingsbevel hebben federale onderzoekers van kunstcriminaliteit de in beslag genomen schilderijen kort na hun ontdekking in 2012 al eens eerder onderzocht op authenticiteit. Die oude controverse kreeg opnieuw aandacht kort na de opening van de tentoonstelling in Orlando in februari.

Jean Michel Basquiat (1960-1988) is na zijn vroegtijdige dood door een overdosis uitgegroeid tot een kunstmarktlieveling. Voor zijn schilderijen zijn bedragen tot ver boven de 100 miljoen betaald.

De schilderijen in het Orlando Museum of Art zouden na Basquiats dood in een opslag zijn gevonden. Omdat de eigenaar de rekening van de opslagruimte niet betaalde, werden de schilderijen in 2012 voor 15.000 dollar geveild.

Vrijwel direct na ontdekking kwamen er vragen over de authenticiteit van de kunstwerken. De kunstwerken zouden dateren uit 1982. Maar op het door Basquiat gebruikte karton van ten minste een van de werken staat een FedEx-lettertype dat pas in 1994 werd gebruikt. Toen was de kunstenaar al zes jaar dood.

De eigenaar van de opslagruimte waarin de schilderijen werden gevonden, televisieschrijver Thad Mumford, verklaarde in 2014 aan de FBI dat hij nooit kunst van Basquiat had bezeten. Ook zei hij de kunstwerken nooit eerder te hebben gezien. Mumford stierf in 2018.

Orlando Museum of Art-directeur Aaron De Groft heeft herhaaldelijk benadrukt dat de schilderijen echt zijn. Tegen The New York Times zei hij in februari: „Ik twijfel er absoluut niet aan dat dit Basquiats zijn. Mijn reputatie staat ook op het spel.” Op de site van het museum is iedere verwijzing naar de expositie verdwenen.

De tentoonstelling zou oorspronkelijk tot juni 2023 in Orlando te zien zijn. Later werd bekendgemaakt dat de expositie al begin juli zou sluiten. Dat was, verklaarde het museum, omdat de eigenaren van de schilderijen van plan waren ze uit te lenen aan een tentoonstelling in Italië.

Volgens het dwangbevel van de FBI wilden de eigenaren met de vervroegde sluiting voorkomen dat de authenticiteit van de kunstwerken zou worden onderzocht.