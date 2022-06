De uitdaging voor millennials? „Kies je eigen avontuur in geestesziekten”, grapte acteur Ezra Miller (29) drie jaar geleden. Miller koos zijn avontuur en zadelt studio Warner Bros daarmee op met een kostbaar probleem. Filmsterren imploderen wel vaker onder de druk van de roem en de zwaartekracht van het narcisme; zie Mel Gibson, Johnny Depp, Will Smith of Shia Labeouf. Maar bij Ezra Miller ligt superheldenfilm The Flash met een budget van 150 tot 200 miljoen dollar in de montage.

Ezra Miller – ravenzwart haar, volle lippen, amandelvormige ogen, intense blik, diepe stem – was kindacteur voor hij in 2011 doorbrak met We Need To Talk About Kevin. Als manipulatieve tiener Kevin richt hij daar met pijl en boog een bloedbad aan. Hollywood cast hem liefst als mentaal fragiele adolescent: zie de verknipte Credence in fantasyserie Fantastic Beasts die door onderdrukte toverkracht – zeg maar: seksualiteit – muteert tot een verwoestende natuurkracht.

Warner Bros koos Miller tevens als de rappe superheld Barry Allen, alias The Flash, die het depressieve superheldenteam Justice League van jeugdige humor voorzag. Gedurfd, want Ezra Miller wierp zich toen al op als rolmodel voor alles wat queer, non-binair en polyamoureus is en gaf vreemde, maar lucide interviews in rok, jarretel of eenhoorn-onesie.

In The Flash reist hij door de tijd om zijn moeders leven te redden, opent zo het Multiversum en krijgt te maken met twee versies van zijn oude mentor Batman – Ben Affleck – en Michael Keaton – alsmede met Supermans nemesis generaal Zod. („Kneel before Zod!”) Een lucratief feest der herkenning dus, ware Miller niet ontspoord.

Dat hij in 2020 in IJsland een opdringerig meisje wurgde wees al op het woedeprobleem dat zich in maart op vakantie in Hawaii volop openbaarde. Miller schopte ruzie, spuugde, gooide met stoelen, viel een karaoke zingend koppel en een dartspeler aan. Een arrestatie leverde ontluisterende bodycam-beelden op. Kennissen die zijn borg betaalden, bedreigde en beroofde Miller in hun slaapkamer.

De pers rook bloed en volgde het spoor naar zijn landgoed van 39 hectare in Vermont. Uit Hawaii nam Miller namelijk een 25-jarige moeder met drie kinderen mee wier ex – die volgens de vrouw losse handjes heeft – de publiciteit zoekt. Volgens het blad Rolling Stone verbouwt en rookt men in Vermont op industriële schaal wiet en slingeren vuurwapens onbeheerd rond. Een tweede echtpaar eist een contactverbod voor hun kind, de 18-jarige transgender Gibson ‘Tokato’ Iron Eyes, die sinds zijn twaalfde door Ezra Miller zou zijn ‘gegroomd’ en van lsd voorzien. Een derde moeder zegt dat Miller onder dreiging van een vuurwapen eiste dat hij mentor van haar twaalfjarige non-binair werd.

Rond de boerderij in Vermont zoemt het nu ongetwijfeld van de journalisten, fixers, advocaten en detectives. Warner Bros kan slecht bidden dat het overwaait. The Flash is doorgeschoven naar zomer 2023, bij kindermisbruik kan hij in de prullenbak. Miller vervangen is evenmin een optie als hem in de luwte houden, de film dumpen op streamingdienst HBO Max is kapitaalvernietiging. Wie zei dat filmsterren er in Hollywood niet langer toe doen? Bij Warner Bros is het motto voorlopig ‘We need tot talk about Ezra’.