Elke groep heeft nu zijn eigen plaats in de oorlog gekregen

Hij is niet de enige die zijn kamer in het statige grachtenpand aan het opruimen is. Overal zijn medewerkers kasten aan het uitruimen en dozen aan het sjouwen, voor een interne verbouwing. Het geeft een gevoel van solidariteit, zegt Peter Romijn in zijn kamer op de derde verdieping van het NIOD. Er is één verschil: na de verbouwing zullen de anderen terugkeren, hij niet.

Na ruim drie decennia bij het instituut gaat Romijn (1955) met pensioen als hoofd onderzoek van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam. Hij begeleidde, zegt hij, „een heel mooie diverse groep onderzoekers die essentiële vragen stelt over de impact van oorlog en grootschalig geweld”. Over de bezetting, maar ook over het drama-Srebrenica en, recent, over de koloniale oorlog in Indonesië.

Herinnering en verwerking doortrekken veel van dat onderzoek, ook bijna tachtig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rode draad, zegt hij: „De Nederlandse ervaringen worden niet meer geïsoleerd en op zichzelf bekeken, maar geplaatst in een internationaal kader en een langere periode. Veertig-vijfenveertig zit nog heel erg in mijn eigen pakket, maar ik heb collega’s bij wie dat inmiddels helemaal niet meer het geval is, die doen heel andere dingen.”

Is de oorlog een keer afgelopen, en het NIOD dus ook? Romijn lacht. Toen hij in 1985 als pas afgestudeerd historicus aan het NIOD begon, speelde daar net de veertigjarige herdenking van de bevrijding. „We voerden toen een interne discussie onder de titel ‘Hoelang herdenken we nog?’ Het gevoel was: dat zal nu wel niet meer lang duren. Ik was ook maar voor twee jaar aangenomen. De verwachting was dat het instituut op niet al te lange termijn zou worden opgeheven.”

Wat veranderde er?

„De val van de Muur. Niet dat we die gingen onderzoeken, maar de hele wereldorde veranderde. Allerlei oorlogskwesties kregen een nieuwe impuls. Het Zwitserse bankgeheim werd opgeheven, wat leidde tot een nieuwe discussie over teruggave van Joodse tegoeden. Archieven gingen open door de instorting van de Sovjet-Unie. De hele nasleep van de oorlog werd opnieuw geproblematiseerd. Dat is niet meer opgehouden. We zijn de oorlog in een veel breder perspectief gaan zien. Daar is hier ook doelgericht aan gewerkt. Vergelijken helpt je om na te denken over de kern van de Nederlandse ervaring.”

Hoe zou u die kern omschrijven?

Romijn proeft zijn woorden. „Onbevangenheid. Niet precies weten wat je als land in zo’n extreme situatie kunt verwachten. Ook vermoorde onschuld, een beetje wel, ja. Met het idee: als we nu maar van goede wil zijn en een beetje ons best doen, dan valt ons niets te verwijten. Goede bedoelingen als verontschuldiging of legitimatie van het eigen gedrag. Je ziet het ook bij de naoorlogse dekolonisatie, die heeft sterke overeenkomsten met die van andere koloniale mogendheden. Wat wij heel lang niet hebben willen zien, omdat we graag dachten: we zijn zo goed geweest voor Indonesië, het is gewoon niet eerlijk dat ze ons eruit hebben gegooid.

„We zijn wel realistischer geworden, maar bij Srebrenica zag je het ook. We dachten dat we daar met de beste bedoelingen een verschil konden maken. Met als gevolg: blijvende frustratie over wat er is misgegaan.”

Zijn de excuses aan Dutchbat overdreven?

„Ik vind dat echt heel moeilijk af te wegen, ook vanwege de slachtoffers. In de woorden van Rutte wordt het allemaal wel net wat ‘mooier’ gemaakt dan het was. Als ik hoor dat Dutchbat in een split second beslissingen moest nemen, denk ik: nou, zo split second was het allemaal niet.

„Wij hebben destijds vastgesteld dat Dutchbat natuurlijk niet de hoofdschuldige is aan wat daar is gebeurd. Maar er zijn dingen misgegaan. Het mandaat waarmee ze werden uitgestuurd, deugde niet. De militairen waren niet goed voorbereid, ze waren er niet op ingericht om daar politietaken te verrichten. De excuses zijn dan eigenlijk een pleister op de wond. Je vraagt je dan wel af hoelang die blijft zitten.”

Was Srebrenica het zwaarste onderzoek?

„Ja, dat denk ik wel. Het heeft een zware wissel getrokken op de onderzoekers. De executies. Het wegvoeren van mannen naar afgelegen executieplaatsen. Dat waren verhalen die toen nauwelijks bekend waren. Over dat rapport heerste toen een enorme nervositeit. We hadden beslist om het rapport niet voor publicatie met de regering te delen. Dat was uitzonderlijk. We wilden niet dat ze aanpassingen zouden vragen of de conclusies konden framen voor het rapport er was.

„Op verzoek van het kabinet hebben we ze in het Catshuis wel mondeling de hoofdlijnen verteld, drie dagen voor publicatie. Ik heb gezien hoe Kok het vreselijk vond. Dat was oprechte schaamte. Terwijl de betrokken ministers een beetje naar elkaar zaten te kijken van: wie krijgt hier de schuld?”

Was er ooit beveiliging nodig bij een gevoelig onderzoek?

„Een enkele keer, en dan komt de wijkagent.” Hij lacht. „Bedreiging is niet het goede woord, soms wel een poging tot intimidatie. Een collega die onderzoek deed naar de Armeense genocide kreeg te maken met mensen die de indruk wekten dat ze namens Turkse instanties spraken. Ik heb twee jaar geleden een klacht aan mijn broek gehad over het onderzoek naar het Nederlandse militaire optreden in Indonesië. Die heb ik vrij gemakkelijk gewonnen, maar toch is dat heel vervelend. Het was echt bedoeld om zand in de raderen te strooien.”

We herdenken nu meer dan ooit. Hoe komt dat?

„Het herdenken is heel sterk veranderd. Na de oorlog gebeurde dat top-down, sterk geregisseerd door de overheid als een manier om de nationale eenheid te herstellen. Laten we wel wezen, Nederland was bijna opgedoekt. Als de geallieerden ons de vrijheid niet op een presenteerblaadje hadden aangereikt, waren we nog steeds een Duitse provincie geweest. Bij dat herdenken hoorde toen ook het idee dat iedereen samen had geleden én gestreden, naar vermogen en achtergrond. Om die reden heeft de regering ook vrij snel besloten geen onderscheidingen te geven aan nog levende verzetslieden. Dat leidde maar tot ruzie en verdeeldheid.”

Vielen Joodse Nederlanders niet buiten die gevierde eenheid?

„O, dat lag toen nog heel simpel. Zij hadden ook geleden maar net als de rest, was het idee. Bovendien dacht men: als je de Joden apart gaat behandelen, doe je ook aan discriminatie. Wat natuurlijk een grove miskenning was van de feiten. Hoe je het ook wendt of keert, de Jodenvervolging is de grootste misdaad die ooit op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden. De massamoord zelf, maar ook het heel snel discrimineren en uitsluiten van een bevolkingsgroep die alle burgerrechten worden ontnomen. Complete rechteloosheid. Je moet je voorstellen: dat gebeurde in anderhalf jaar! Het is een breed sociaal proces geweest en zo moet je het ook bestuderen.”

In die nationale eenheid kwam al vanaf de jaren vijftig een breuk, zegt Romijn, omdat steeds meer groepen apart erkenning wilden, en een plaats opeisten in de oorlogsgeschiedenis. „Dat had ook te maken met het toekennen van verzetspensioenen en compensatiegelden. Iedere groep krijgt op een bepaald moment zo zijn eigen oorlog, maar nog altijd met de bedoeling om in het nationale pantheon te worden opgenomen.”

Het instituut klaagde behoorlijk aan. In 1976 met een vernietigend rapport over de vermeende Joodse verzetsman Friedrich Weinreb, die een bedrieger bleek. Twee jaar later over CDA-politicus Willem Aantjes, die voor de Duitsers had gewerkt. Hij verdween uit de politiek.

„We zijn afstandelijker geworden. Zeker vergeleken met de beginjaren. De eerste generaties die hier werkten, hebben nooit echt een scherpe scheiding aangebracht tussen hun rol als onderzoeker en die als aanklager of beoordelaar. Dat zie je in de zaak-Aantjes, waar De Jong [Loe de Jong, de eerste directeur] met gestrekt been in ging, achteraf gezien niet proportioneel. Bij de Bijzondere Rechtspleging [van justitie] na de oorlog hebben NIOD-historici heel nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie. Nu leveren we kennis en expertise, geen oordelen. Dat is aan anderen. We vermijden ook het woord rapport. Ook bij Srebrenica zeiden we: dit is een boek.”

Wat is het verschil?

„Een rapport is een oordeel, een boek is een argumentatie: dit is onze vraagstelling, zo hebben we het aangepakt en hier zijn de resultaten. Maar we doen geen aanbevelingen wat ermee moet gebeuren.”

Kom je dan niet erg terecht in de grijstinten, ook een veelbesproken begrip?

Romijn kijkt peinzend naar de kluis achter zijn bureau, waar nu nog personeelsdossiers worden bewaard. „Ik heb een beetje moeite met dat grijstintenverhaal, dat in de jaren negentig opkwam en vooral bekend werd door Chris van der Heijdens boek Grijs verleden [2001]. Het gaat eraan voorbij dat er allerlei rolwisselingen waren tijdens de bezetting. Veel mensen deden soms iets aan verzet, dan gaven ze weer toe, en soms draaiden ze zich eruit. Dat maakt ze nog niet ‘grijs’, eerder veelkleurig. Grijs suggereert een essentie van hoe mensen zich gedroegen. Maar het was een heel onzekere tijd, waarin mensen telkens opnieuw hun houding moesten bepalen.”

Grijs was bedoeld tegen het moralisme uit de tijd van De Jong.

„Ja, maar met die grijstinten introduceer je óók weer een vorm van moralisme. Goed en fout zijn dan de mensen die tenminste nog idealen hadden waar ze voor opkwamen. De grijze massa dobberde maar zo’n beetje mee, zonder echt te kiezen. Dat is ook weer een moreel oordeel dat geen recht doet aan het complexe gedrag van mensen en de dynamiek van de bezettingstijd. Ik heb de omgang met voormalige NSB’ers na de oorlog onderzocht. De Stichting Toezicht Politieke Delinquenten moest hen helpen weer mee te draaien in de samenleving, ook een vergeten geschiedenis. Ze werden behandeld als een sociaal probleem, niet als een politiek probleem. Heel Nederlands. Als je er maar voor zorgde dat ze een baan kregen en een dak boven hun hoofd, dan zou het vanzelf wel weer in orde komen en zouden ze niet terugvallen in hun oude overtuigingen. Dat heeft best goed gewerkt.”

Heeft het koningshuis zich in uw tijd bemoeid met onderzoek?

„Nee, niet echt. Er was natuurlijk van oudsher een relatie met de Oranjes. De Jong wilde dé nationale historicus zijn. Koningin Wilhelmina is de onuitgesproken heldin in zijn geschiedenis. Dat is echt wel verdwenen. Ik heb persoonlijk moeite met de figuur van prins Bernhard, maar ook hij is onderdeel van de geschiedenis en je moet hem snappen. Hij had de neiging mensen op te bellen als hij boos was, meestal over het oorlogsverleden. Ik heb hem ook weleens aan de lijn gehad. Hij begon te blaffen over iets wat hem niet aanstond, tot hij vroeg ‘bent u daar nog?’ en toen was het voorbij.”

Oud-medewerker Gerard Aalders, die een aanklagend boek schreef over zijn tijd bij het instituut, denkt daar anders over. Hij beschuldigt het NIOD van zwichten voor druk van belanghebbenden, vooral prins Bernhard.

„Ik heb grote vraagtekens bij zijn weergave daarvan, verder wil ik er niet te veel over zeggen. Ik kan alleen voor mezelf spreken en in mijn tijd als hoofd onderzoek hebben we het koningshuis nooit uit de wind gehouden. Toen we nog een rijksinstituut waren, wilde het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen nog weleens informeren of er narigheid aankwam over de Oranjes. Sinds we bij de KNAW zijn ondergebracht hebben we dat nooit meer gehad.”

Bestaat er historische schuld?

„Ik zou liever zeggen: verantwoordelijkheid. Schuld is een drijfveer die je groepen, die ergens niet direct bij betrokken zijn geweest, niet moet willen opleggen. Maar de verantwoordelijkheid om met de schuld van de vorige generatie om te gaan, die mag je vragen.”