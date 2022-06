Einde nadert voor het ‘autootje voor de boodschappen’

Vroeger zei Tessa van den Oudenrijn (28) altijd: een Renault Twingo, die hoef ik niet. Dat is zo’n boodschappenautootje. Maar ecotoen ze stage ging lopen en een auto nodig had, kwam ze toch bij het kleine modelletje uit. „Hij was goedkoop en degelijk.”

Nu is ze weg van haar metallicblauwe Twingo. „Voor mij is-ie prima. Ik rijd er alleen mee op en neer naar m’n werk.” Meer dan boodschappen heeft ze achterin eigenlijk nooit, en ze vindt het leuk dat iedereen de Twingo kent – het is een bescheiden icoon. Dus waarom dan een grote auto kopen?

Voor mensen als Van den Oudenrijn is een kleine auto precies goed. Maar het wordt steeds moeilijker dit soort kleine ‘stadsmodellen’ te kopen. Langzamerhand schrappen grote autofabrikanten de afgelopen tijd de compactere auto’s uit hun assortiment. In een markt die gedomineerd wordt door lage marges, tekorten en een kostbare overgang naar elektrisch rijden, is het weinig winstgevende kleine model – en de consument die zo’n auto wil – het eerste slachtoffer.

Het meest recente besluit komt van Mercedes. Maandag lekte via het Duitse Handelsblatt uit dat het luxemerk zijn kleinste model, de A-klasse, vanaf 2025 wil schrappen. Eind mei had topman Ola Källenius al laten weten dat hij zich aan het beraden was op de toekomst van de kleinere auto’s van het merk (die nog altijd stukken groter zijn dan die van veel andere merken).

Andere fabrikanten gingen Mercedes voor. Volkswagen (waar onder meer Audi, Skoda en Seat onder vallen) belijdt de afgelopen maanden openlijk een strategie van duurdere modellen. Het heeft al bekendgemaakt te stoppen met het doorontwikkelen van de Volkswagen Up, het kleinste model van het Duitse megaconcern. De Skoda Citigo en de Seat Mii zijn de afgelopen jaren al verdwenen, net als de Opel Karl en de Opel Adam. Renault zette vorig jaar een punt achter de Twingo. In totaal zal het aantal kleine auto’s dat in Europa geproduceerd wordt tussen 2019 en 2025 dalen van 1,1 miljoen naar 584.000, aldus marktonderzoeker LCM.

Een Volkswagen Up in Amsterdam. Het Duitse concern gaat stoppen met het doorontwikkelen van zijn kleinste automodel. Foto Simon Lenskens

Voor automakers is het een grote draai. De kleinere modellen die nu verdwijnen, deden veelal aan het begin van deze eeuw hun intrede. Fabrikanten stortten zich toen op de stadsauto, in de hoop nog meer auto’s te kunnen verkopen aan nog meer doelgroepen. Soms konden consumenten voor minder dan 10.000 euro een nieuwe wagen kopen.

Het probleem: de commerciële logica achter het bouwen van deze auto’s is verdwenen. „Vanuit de fabrikant gezien is het interessant om te focussen op de grote modellen”, zegt Rico Luman, die bij ING de automarkt volgt. „Die hebben grotere marges.”

Nu aanhoudende chiptekorten de fabrikanten plagen, moeten ze prioriteiten stellen: welke modellen gaan we bouwen? Kiezen voor grotere auto’s als SUV’s, die relatief populair zijn en voor hogere prijzen de deur uitgaan, maakt een enorm financieel verschil.

Veel autobouwers publiceerden de afgelopen tijd verrassend goede winstcijfers, terwijl ze vaak relatief weinig auto’s hadden gebouwd. Zo kwam BMW met een recordwinst over 2021 van 12,5 miljard euro, in een jaar waarin door chiptekorten bijvoorbeeld autofabriek VDL Nedcar in Limburg (waar BMW auto’s laat bouwen) regelmatig stillag. „Prioritering van modellen is een kwestie van de aandeelhouderswaarde omhoog krijgen”, aldus Luman.

Een Twingo in Amsterdam. Renault zette vorig jaar een punt achter de Twingo. Foto Simon Lenskens

Auto’s voor de massa

Tegen de achtergrond speelt nog een tweede trend die automakers doet besluiten de productie van hun kleine modellen stop te zetten: elektrificatie. De batterij van een elektrische auto is veruit het duurste bestanddeel, en de reden dat veel elektrische auto’s nog relatief prijzig zijn. Nu automakers, mede gedwongen door Europese wetgeving, zich steeds meer richten op elektrische auto’s, kunnen kleine auto’s niet goed uit.

Op kleine elektrische auto’s is het heel lastig winst maken. De prijs moet zo laag zijn dat de fabrikant er eigenlijk niet meer op verdient. Zo zei Dong Yudong, topman van het Chinese Great Wall Motor, in februari dat het bedrijf 1.600 dollar verlies leed per klein elektrisch model dat het aanbiedt. Herbert Diess, topman van Volkswagen, zei al eerder dat hij het kleine elektrische segment erg lastig vindt.

Voor het Wolfsburgse concern is de omslag naar duurdere modellen misschien wel het ingrijpendst van alle automakers. Geen ander Europees concern probeerde de afgelopen decennia zo fanatiek de grootste te worden, door auto’s aan te bieden voor alle lagen van de bevolking. Volkswagen kreeg een imago van ‘democratisch’ automerk, dat auto’s voor de massa maakt. Maar nu is groei in volumes geen doel op zich meer, zei financieel topman Arno Antlitz in april tegen de Financial Times. „We focussen meer op kwaliteit en marges.”

Onderdelen op Facebook

De hoop op succes in de markt van kleine auto’s bleef lang overeind. Op termijn moest het goedkomen, zeiden veel autobouwers graag. De voorspelling was dat er halverwege dit decennium min of meer gelijke productiekosten zouden komen voor elektrische auto’s en brandstofauto’s. Dan zou er genoeg batterijcapaciteit zijn om de prijs te drukken. Maar het is de vraag of die voorspelling nog klopt. Batterijkosten zijn sinds de oorlog in Oekraïne enorm gestegen, nu de prijzen voor bestanddelen als lithium en nikkel hoger zijn dan ooit. „Op dit moment is de prijsdaling van elektrisch even voorbij”, zegt Luman.

Het gevolg is dat het voor mensen met een kleine beurs steeds lastiger wordt om een nieuwe auto aan te schaffen. Zij zijn aangewezen op een kleinere groep merken en verouderde modellen. Luman: „Het is best opvallend, maar een grote groep mensen wordt daarmee gepasseerd voor de aankoop van een nieuwe auto.” Kleine auto’s maakten tot voor kort ongeveer 7 procent uit van de totale Europese verkoop.

De consument die een auto als deze zoekt, is in toenemende mate aangewezen op de tweedehandsmarkt. Of op doorrijden in een oude auto. „Zo daalt het aantal auto’s dat vernieuwd wordt”, zegt Luman. „Dat is op zich jammer, want het zet een rem op de reductie van CO 2 .” De vernieuwing van de vloot die rondrijdt, is in Nederland überhaupt al historisch laag, zegt Luman. Er zijn productiebelemmeringen en lange levertijden vanwege onderdelentekorten, en consumenten zijn vanwege de economische onzekerheid voorzichtiger met het kopen van een auto.

Twingo-fan Tessa van den Oudenrijn hoopt dat ze niet snel op zoek hoeft naar een nieuwe auto. Ze probeert haar eigen Twingo zo lang mogelijk in leven te houden – ook al zal het misschien moeilijker worden vervangende onderdelen te vinden. Maar ook daar zijn wel oplossingen voor. „Op Facebook bieden mensen weleens onderdelen aan, als ze bijvoorbeeld met hun auto naar de sloper gaan.”