Duitse oud-concentratiekampbewaker (101) krijgt vijf jaar cel

Josef Schütz, een 101-jarige voormalige nazi-concentratiekampbewaker, heeft dinsdag vijf jaar gevangenisstraf gekregen. Een Duitse rechtbank heeft hem schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan moord toen hij tussen 1942 en 1945 bewaker was van het kamp Sachsenhausen in het Oost-Duitse Oranienburg. Schütz is de oudste persoon die tot dusver is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Holocaust.

Volgens de openbare aanklagers was Schütz „willens en wetens” betrokken bij het vergassen van gevangenen in het kamp en bij de executie door vuurpeloton van Sovjetsoldaten. „U hebt drie jaar lang elke dag gezien hoe gedeporteerde mensen daar wreed werden gemarteld en vermoord”, zei de voorzitter van de rechtbank in Neuruppin volgens de Duitse krant Berliner Morgenpost. In totaal is Schütz medeplichtig aan de moord op ruim 3.500 gevangenen. Hij was tijdens zijn aanstelling als SS-bewaker 21 jaar oud.

In kamp Sachsenhausen ten noorden van Berlijn werden tussen 1936 en 1945 zeker 200.000 mensen vastgehouden, voornamelijk joden, politieke gevangenen, Roma en homoseksuelen, waarvan er tienduizenden zijn gedood.

‘Ik weet niet waarom ik hier ben’

Schütz, die in een rolstoel zat en zijn gezicht verborgen hield achter een papieren map, verklaarde „absoluut niets” te hebben gedaan en niet op de hoogte zijn geweest van de misdaden in het kamp. „Ik weet niet waarom ik hier ben”, zei hij in de rechtbank. Schütz deed tijdens zijn proces meerdere inconsistente verklaringen over zijn verleden. Zo beweerde hij nooit een bewaker voor de nazi’s te zijn geweest, iets dat door historisch bewijs zoals zijn oude uniform werd ontkracht. Zijn advocaat heeft aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Ondanks zijn straf, is het gezien zijn 101-jarige leeftijd onwaarschijnlijk dat Schütz echt in de gevangenis terecht zal komen. Geen enkele oud-nazi van boven de negentig is de laatste jaren in de cel beland, omdat zij te zwak waren voor de gevangenis of tijdens het proces stierven.