Drugs, dada en andere uitspattingen in Los Angeles

Dennis Hopper (1936-2010) was een acteur, regisseur, fotograaf en beeldend kunstenaar. Maar bovenal was hij iemand met een opmerkelijk talent om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. In de jaren vijftig bevond hij zich in het kielzog van zijn held James Dean – Hopper was in bijrollen te zien in de beroemde films Rebel Without a Cause en Giant. Dankzij Dean ontdekte hij ‘method acting’. Voortaan wilde Hopper als acteur alleen nog maar alles ‘echt’ doen en altijd tot de bodem gaan. Weg met alle techniek en droge kennis uit boeken.

Dat bleek een uitstekende voedingsbodem te zijn voor de psychedelische revolutie in Los Angeles in de jaren zestig, die mede neersloeg in Hoppers eerste film als regisseur: mega-succes Easy Rider (1969). In de jaren zeventig was Hopper een compleet losgeslagen projectiel, en als zodanig te zien in de rol van persfotograaf in Apocalypse Now (1979) van Francis Ford Coppola.

Op zijn overmatige drank- en drugsgebruik volgde een harde landing. Hopper wist weer op te krabbelen en was in de jaren tachtig opnieuw te zien in films die iconisch zijn voor een heel decennium: als een aan lager wal geraakte vader in Coppola’s Rumble Fish (1983) en als psychopaat Frank Booth in Blue Velvet van David Lynch (1986).

Talent voor talent

Hopper was misschien niet de beste in alles wat hij deed – daarvoor was hij te ongedurig en te onrustig. Maar hij bevond zich wel opvallend vaak in de buurt van de besten. Zijn grote talent was dat hij zo’n opmerkelijk oog voor talent had.

Over zo’n man valt een boek te schrijven. Die boeken zijn er dan ook al lang. Toch weet journalist Mark Rozzo nu iets aan toe te voegen aan het stapeltje biografieën. Hij richt zich in Everybody Thought We Were Crazy niet exclusief op Hopper, maar ook op zijn echtgenote tijdens de jaren zestig: actrice en model Brooke Hayward; een telg van een beroemd Hollywood-geslacht.

Rozzo concentreert zich vrijwel volledig op de acht jaar dat het huwelik van Hopper en Hayward stand hield en de twee zich in het hart bevonden van de culturele revolutie van de sixties. De Hoppers bewoonden een beroemd huis in de Hollywood Hills. Adres: 1712 North Crescent Heights. Ze bouwden daar een indrukwekkende collectie eigentijdse kunst op. Bij zijn eerste bezoek aan de westkust in 1963 werd Andy Warhol feestelijk onthaald bij de Hoppers. Rozzo schrijft aanstekelijk over een bezoek van Marcel Duchamp aan Los Angeles in datzelfde jaar – de dada-kunstenaar was weliswaar al jaren niet meer actief, de verering voor zijn genie was er niet minder om.

Rozzo maakt aannemelijk dat Easy Rider mede is voortgekomen uit Hoppers liefde voor conceptuele kunst en popart: neem een alledaags, onaanzienlijk voorwerp en roep dat vervolgens uit tot een nieuw kunstwerk. Zo’n manoeuvre maakte Hopper met zijn kompaan Peter Fonda met Easy Rider door een exploitatie-genre als de ‘bikers-film’ ineens serieus te nemen.

Hopper was als tiener vanuit Kansas naar Los Angeles gekomen. Brooke Hayward groeide op als een Hollywood-insider. Haar vader was de machtige producent Leland Hayward; haar moeder actrice Margaret Sullavan. Haar privileges behoedden haar niet voor een moeilijke jeugd. Hollywood-ouders zijn notoir op zichzelf gericht en minder op hun kinderen. „Mijn moeder was stapelgek”, verklaarde Hayward zelf. Zowel haar moeder als zus Bridget stierf jong aan een – al dan niet opzettelijk ingenomen – overdosis medicijnen. Brooke Hayward schreef in 1977 de openhartige memoires Haywire over haar familie – een bestseller.

Hopper en Hayward deelden de liefde voor beeldende kunst, maar waren in andere opzichten compleet verschillend. Rozzo gaat te weinig in op wat zulke uiteenlopende mensen eigenlijk bij elkaar bracht. Zij was een persoon die altijd controle wilde houden, hij deed er juist alles aan om de controle te verliezen. Zij was gereserveerd en ongrijpbaar; hij juist heel direct en agressief.

Hayward had geen interesse in psychedelische drugs of zelfs maar in het roken van cannabis, terwijl Hopper naar eigen zeggen acht joints per dag opstak. Toen haar beste vriendin Jane Fonda met haar echtgenoot Roger Vadim en Hopper bij Hayward in bed wilden kruipen voor een experiment met groepsseks, wees ze hun resoluut de deur van de slaapkamer.

Hayward nam haar verplichtingen als moeder serieus – Hopper kon dagen verdwijnen en plotseling weer opduiken, zonder nadere uitleg te verschaffen. Tegenwoordig valt vaak te horen dat alleen mannen profijt en plezier zouden hebben gehad van de seksuele revolutie van de jaren zestig; voor vrouwen gold dat niet of nauwelijks. Het echtpaar Hopper en Hayward levert goed illustratiemateriaal voor die – misschien al te simplistische – stelling.

Kan de muziek zachter?

De botsing van oud-Hollywood en nieuw-Hollywood levert amusante taferelen op. Rozzo beschrijft hoe Henry Fonda – de belichaming van de integere Amerikaanse held in talloze films – vraagt of de muziek misschien wat zachter kan op het feest van zijn dochter Jane in Malibu midden jaren zestig, waar The Byrds optraden. Hopper was in 1967 aanwezig op popfestival Monterey, waar Jimi Hendrix en Janis Joplin doorbraken, maar hij lijkt het grootste deel van de muziek gemist te hebben omdat hij aan het trippen was in een tent met Stones-gitarist Brian Jones.

Veel acteerwerk had Hopper niet – mede vanwege zijn onmogelijke karakter. Maar als fotograaf legde hij belangrijke beeldende kunstenaars vast aan het begin van hun carrière, waaronder Andy Warhol, Claes Oldenburg en Ed Ruscha. Als kunstverzamelaars behoorden Hayward en Hopper tot de eersten – mogelijk de allereersten – die een schilderij van een Campbell-soepblik van Warhol aanschaften.

Een wilde levensstijl als van Hopper is lang geromantiseerd; inmiddels komen ook de schaduwkanten ervan scherper in beeld. Rozzo houdt zich als auteur tamelijk op de vlakte bij het uitspreken van een oordeel over de taferelen die wildeman Hopper aanrichtte; drugs en alcohol maakten hem in toenemende mate onberekenbaar en gewelddadig, ook tegenover Brooke en de kinderen.

Hayward, die haar volledige medewerking verleende aan het boek, is inmiddels in staat om met enige ironie op haar verleden terug te kijken. Over Hoppers rol als de volkomen krankzinnige Frank Booth in Blue Velvet zegt ze: „Zulke taferelen kon je met Dennis in de jaren zestig ook regelmatig in het echt zien.”

Mark Rozzo: Everybody Thought We Were Crazy: Dennis Hopper, Brooke Hayward, and 1960s Los Angeles. Ecco Press, 464 blz. € 33,–

