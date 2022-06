De vakantieman van nu zit achter een nieuwsdesk en veegt de brokstukken van de luchtvaartchaos bij elkaar

In MAX vakantieman veegde presentator Sybrand Niessen maandagavond de scherven en brokstukken bij elkaar van de „luchtvaartchaos”. Aan gedupeerden geen gebrek. Vakantiegangers die hun vlucht misten in de drukke weekenden van mei en juni. Vakantiegangers die hun vakanties dreigen mis te lopen in juli of augustus, omdat luchtvaartmaatschappijen aan het annuleren geslagen zijn.

In mijn herinnering ging de vroegere vakantieman, Frits Bom, het leed van vakantievierders ter plaatse bekijken. Hotels in een bouwput, kamers met defecte wc’s, of een vloer bedekt met kakkerlakken. En dan loste hij de problemen ter plekke op. De vakantieman van nu zit achter een nieuwsdesk en presenteert live in een studio met publiek. Aan zijn zijde MAX ombudsman Jeanine Janssen voor uitleg van de rechten en de regels. Soms schuift er een advocaat aan, en dan weer een employee van de Autoriteit Consument en Markt. Alsof je naar Kassa zit te kijken.

Cocktail van leed

Maar goed, de belangen zijn groot. Vakanties die (misschien) niet doorgaan, dat levert een cocktail op van leed, onrecht, schade en schuld en iemand zal dat glas met bitter spul tot de bodem moeten leegdrinken. In de studio een jong stel dat naar Valencia zou. Eerst werd de vliegreis huiswaarts geannuleerd. Geld terug. Daarna ging ook de heenreis niet door. Weer geld terug. Zij opnieuw boeken. Exact dezelfde heen- en terugvlucht, maar nu voor 440 euro meer. De ombudsvrouw kon er kort over zijn. „Dat mag niet.” Zij belde alvast naar de luchtvaartmaatschappij en die 440 euro komt terug. Andere gedupeerden adviseert zij te bellen met de klantenservice. Dat wordt wat, met z'n allen in de wacht.

Maar wie gaat er betalen als er wél een vliegtuig vertrok vanaf Schiphol, maar de vakantieboekers nog aan de grond stonden, wachtend in de rij voor de security? Schiphol? De reisorganisatie? Hier komt de advocaat aan tafel, en zij schetst de contouren van de „taaie” juridische strijd die gevoerd zal worden. De reisorganisatie zal zeggen dat Schiphol alles moet betalen, Schiphol zal zich beroepen op overmacht. De ANVR, de consumentenbond, rechtsbijstandverzekeraars, iedereen zal iets eisen dan wel claimen. En wat doen de reizigers ondertussen, die de vakantie waar ze zo „aan toe waren” en waarnaar ze „maanden uitkeken” al betaald hébben? Afwachten. En, zegt de advocaat, bewijzen verzamelen. Papieren bewaren, foto’s nemen van de rijen met een klok erbij, en de reden van vertraging vastleggen. Dat wordt wat, met z’n allen op de luchthaven.

Het alternatief, niet vliegen en met de auto op vakantie, is nog minder aanlokkelijk. Nu komt een woordvoerder van de ANWB aan tafel en die kondigt aan dat er dit jaar niet één, maar vijf zwarte zaterdagen worden verwacht in Frankrijk. Horrormaanden juli en augustus zullen „gitzwarte" weekenden kennen, met files tot aan de einder. Tip van de ANWB is niet: ga niet. Maar: vertrek niet op zaterdag. Doe je dat toch, omdat je „optimaal wil genieten van je accommodatie”– doorgaans boek je die van zaterdag op zaterdag – vertrek dan wat láter. „Dan rij je achter de file aan”. Denk niet dat het in Italië of Oostenrijk wel zal meevallen. Daar doen ze aan „tunneldosering” om files ónder de bergen te voorkomen, en reken voor de A22 langs het Gardameer ook op vier uur vertraging. Dat wordt wat, met z’n allen op de verstopte snelweg.

Hyper en luidruchtig

Had ik ook nog wat leuks te melden? Nou, ik keek naar Jochem in de Wolken (EO), waarin cabaretier Jochem Myjer een bijna-bioloog bleek (hij studeerde het drie jaar) en minstens zo hyper en luidruchtig als bioloog-presentator Freek Vonk. Hij hield niet op over de betoverende schoonheid van „onze Nederlandse natuur”. Moet ik er wel bij vertellen dat hij in een luchtballon zweefde over een land dat vanaf die hoogte leeg leek.