Frits Lensvelt bouwde zijn verloren paradijs

De graficus Frits Lensvelt jr. (1922-1992) stelde zijn werk maar zelden tentoon en er is na zijn dood nooit een overzichtstentoonstelling van gemaakt. Een boek over zijn werk was er tot voor kort ook niet. Maar in mei, bij Lensvelts honderdste geboortedag, verscheen er een liefdevol gemaakt hardcover boekje met reproducties van zijn prenten en alle relevante informatie die er over zijn leven en werk beschikbaar is – vaak nog uit de eerste hand, van mensen die hem gekend hebben.

Ze beschrijven hem als een rusteloze Einzelgänger. Nadat zijn ouderlijk huis – een zeventiende-eeuws dijkhuis aan het Veerse Gat, op Walcheren – in de oorlog door de Duitsers eerst geconfisceerd en vervolgens verwoest was, bleef hij ‘zijn leven lang op zoek naar een verloren paradijs’. Hij reisde veel, verhuisde vaak, woonde in Veere en Amsterdam maar ook in België, Frankrijk, Spanje en Portugal. Overal werkte hij toegewijd aan zijn etsen en (vooral) houtsneden, maar de promotie en verkoop daarvan stond hem tegen. Als hij om geld verlegen zat werkte hij liever een tijdje in een fabriek of haven of op het land.

Kunstenaarskunstenaar

Lensvelt volgde nooit een officiële kunstopleiding, maar groeide op in een kunstenaarsmilieu. Van de graficus Jo Bezaan (1894-1952) leerde hij houtsneden maken. Die houtsneden vonden vanaf midden jaren vijftig waardering onder collega-grafici als de Groningse expressionist Jan Wiegers en de vormgever en museumdirecteur Willem Sandberg. Lensvelt werd een kunstenaarskunstenaar: bewonderd door vakgenoten, maar onbekend bij het grote publiek.

De verschijning van het boekje wordt gevierd met een ‘mini-tentoonstelling’ in Museum Veere. Op één wand hangen daar dicht opeen 21 etsen en (kleuren)houtsneden, gekozen uit een oeuvre van bijna 500 prenten. Toch wekt zelfs die kleine presentatie enthousiasme voor Lensvelts grafiek. Op verschillende van de houtsneden, complex en helder tegelijk, zou je niet gauw uitgekeken raken als je ze thuis aan de muur had hangen. De Ezeltjesmarkt (1966) bijvoorbeeld is een uit hout gesneden kluwen mannetjes met hoeden en ezeltjes, één grillige zwarte stempel op wit papier, en binnen die grote zwarte vorm zijn weer eindeloos veel witte vormen uitgesneden. Het resultaat is een levendige afwisseling van zwart op wit en wit in zwart, figuratief en decoratief tegelijk.

Lensvelt speelde vaak met vormen in vormen, met openingen in silhouetten. De stalen spoorbrug bij Dordrecht leende zich prachtig voor zijn stilering: op zichzelf is het al een silhouet van horizontalen en diagonalen met restvormen ertussen, maar in die dikke zwarte lijnen zitten ook weer honderden witte uitsparingen die je meteen als openingen in het staal begrijpt. Achter de brug ligt de stad als een zwarte ketting van aaneengeregen huizen met vierkante gaten als ramen die, van buitenaf bekeken, uitzicht bieden op het witte papier.

Duizelingwekkend patroon

Vaak drukte Lensvelt meerdere houtblokken over elkaar tot een duizelingwekkend patroon van kabelachtige vormen. Het Stadhuis van Oudenaarde (1966), gedrukt in zwart en twee tinten blauw, is vreemd plat en ruimtelijk tegelijk – als een papieren slinger die nog langs de draad moet worden uitgetrokken.

Het Stadhuis van Oudenaarde (1966), Frits Lensvelt

Het is een heel eigen grafische wereld. Lensvelt heeft zijn verloren paradijs uiteindelijk zelf gemaakt, van houtblokken, drukinkt en papier. Je zou veel meer van zijn oeuvre willen zien dan de glimp die nu in Veere wordt getoond. Een serieus overzicht, bijvoorbeeld in het Dordrechts Museum, dat volgens het boekje een complete set van Lensvelts grafiek in huis heeft. Een jaloersmakend bezit.

Ard Hesselink, Lies Netel e.a., Frits Lensvelt jr. – Erudiet clochard, ascetisch bourgondiër. 152 pp. Voor € 19,50 te bestellen via fritsjunior@docmans.nl]