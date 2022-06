‘De grutto laat zien dat het ook voor ons, mensen, gevaarlijk aan het worden is’

„Ik word bijna emotioneel van de totaal verkeerde discussie over boeren en natuur”, zegt filmmaker Ruben Smit. De ecoloog heeft een film over de grutto voltooid, die vanaf volgende week in de bioscopen draait. Eerder maakte Smit furore met films over de Oostvaardersplassen en over de Waddenzee. Dat politiek, boeren en een deel van de burgers elkaar over stikstof in de haren vliegen, noemt hij „pijnlijk”. Smit: „Het gaat nu over verschillende kampen. Wat mij aangrijpt, is dat we kennelijk niet doorhebben dat de biodiversiteitscrisis zo groot is, dat die ons allemáál treft.”

De documentaire Grutto! laat zien dat de nationale vogel van de weidegronden het grootste deel van het jaar in het buitenland is, in Senegal, dat de grutto in Nederland weliswaar dramatisch in aantallen is gedaald en nog verder zal dalen, maar dat anderzijds de grutto op de onlangs ontgonnen moerassen op IJsland juist sterk toeneemt. Als gevolg van klimaatverandering.

Foto Dr. Ir. Ruben Smit

Je wilt de film woensdag per se in de Tweede Kamer laten zien. Waarom?

„Ik wil dat politici beter gaan nadenken over hoe we met ons land verder moeten. Het verhaal van de grutto laat zien dat het niet alleen voor deze vogel maar ook voor ons, mensen, gevaarlijk aan het worden is. Zodra de grutto’s vertrekken, en met hen de zweefvliegen en de regenwormen en dagvlinders, de bacteriën, schimmels en mineralen, is een ecosysteem dusdanig vergiftigd dat ook wij mensen nog kwetsbaarder worden dan we al zijn. In de discussie over hullie en zullie wordt nergens de kern geraakt: dat wij allemaal de natuur zijn.

„Het is toch bizar dat de stikstofdiscussie nu alleen gaat over een paar orchideeën meer of minder in een Natura 2000-gebied? Het gaat over ons! Wij leven in een land zonder schone lucht en grondwater, zonder gezonde bodem met zes soorten regenwormen in plaats van één. Dus de vraag moet niet gaan of we voor of tegen natuur zijn, maar over hoe we in de toekomst op een verantwoorde manier voedsel kunnen produceren, zonder elkaar te vergiftigen.”

Wat vindt u van de stikstofplannen en het boerenverzet?

„Wij hebben een samenleving gecreëerd waarin boeren op deze manier moeten produceren en dus het land en onze leefomgeving uitmergelen. Wij hebben dat monster met z’n allen gemaakt, door steeds te willen groeien en te exporteren. We putten ons eigen land uit tot we niet verder meer kunnen. Als we zo doorgaan, vergiftigen we ons eigen bestaan. Het gaat echt niet om een paar diertjes en plantjes in een natuurgebied. Het gaat om een schone omgeving.”

De toestand is nog veel rampzaliger dan de politiek denkt?

„Het is erger. Straks is het grondwater zo vervuild met fosfaten en nitraten dat we het niet meer kunnen gebruiken als drinkwater. Zonder een gezonde omgeving kunnen we straks ons voedsel niet meer produceren. Een boer kan ook niet leven als er binnenkort geen mineralen meer in de bodem zitten en de voedselwaarde van zijn gras bijna nul wordt. Dát is de crisis.”

Is er nog iets aan te doen?

„Jazeker. Ik pleit voor een systeem met meer boeren die veel kleinschaliger en verantwoordelijker werken. Een bodem kan zich herstellen. Vervolgens moet de politiek wel ingrijpen in de marges die nu worden verdiend in de supermarkten.”

Er is dus nog hoop?

„Je ziet een tegenbeweging. Van een landbouw met veel biodiversiteit, met andere gewassen, met lokale afzetmarkten. Dat wordt de toekomst. De boeren die nu de hakken in het zand zetten, moeten alle hulp krijgen om aan dat systeem mee te doen, om daar een goede boterham aan te kunnen verdienen. We staan op een kruispunt. Laten we ons nog langer bedriegen door de agrofarmaceuten, de big business van de landbouw, en vallen we over de rand? Of gaan we voor een duurzame, kleinschalige en kwalitatief betere landbouw?”

Is de grutto nog te redden?

„Ja, maar er zijn processen zoals klimaatverandering waar we minder invloed op hebben. We zullen de aantallen grutto’s uit de jaren vijftig en zestig met meer dan honderdduizend broedpaartjes nooit meer halen. We zullen terugzakken tot vijf- à tienduizend. De grutto is altijd in beweging. De grutto heeft ooit de keuze gemaakt, in de late middeleeuwen, om van moerasvogel een weidevogel te worden. Nu maakt de grutto de keuze weidevogel op IJsland te worden.”

Je moet niet te krampachtig de grutto willen behouden.

„Je kunt bepaalde processen niet tegenhouden. Natuurbeschermers zijn vaak gefixeerd op wat er nu is. De wetgeving is erop gericht dat alles vooral moet blijven zoals het nu is. Dat strookt niet met de dynamiek van de natuur. Dat is een denkfout. We hebben het tijdperk van de grutto achter ons gelaten en we komen in het tijdperk van de grauwe gans. Een soort waarvan we dertig jaar geleden nog dachten dat die nooit meer terug zou komen in Nederland.”

Maar ja, door de film ga je toch uitgerekend van de grutto houden.

„Wat ik mooi vind aan de grutto is dat als je er lang naar kijkt, hij een beetje mens wordt. Dan besef je dat biodiversiteit niet alleen betekent een bepaald aantal soorten op een bepaalde oppervlakte, maar dat het levende wezens zijn. Wij zijn als mensen gewend ons te verheffen boven wat dierlijk is. Daardoor ga je met minder respect voor de natuur om. Zo’n grutto laat zien dat je als mens eigenlijk heel dicht bij de natuur staat. Je voelt de liefde van een vrouwtje voor haar kuiken, je voelt de agressie, de uitputting. Zonder antropomorfistisch te worden, kun je toch voelen wat een grutto voelt.”

