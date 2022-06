Ik wandelde met mijn oppashond, maar ik was poepzakjes vergeten. Natuurlijk legde hij de grootste boodschap ooit neer. Ik liep naar de viskraam om een plastic zakje te halen. In mijn hoofd oefende ik al wat ik zou zeggen als ze zouden vragen waar ik dat zakje voor nodig had. Toen ik Dieuwertje Blok op haar beurt zag wachten, veranderde ik van gedachten. Gelukkig werd niet gevraagd waar ik dat zakje voor nodig had.

