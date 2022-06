Boeren doorbreken politieblokkade bij huis minister Van der Wal

Protesterende boeren zijn dinsdagavond laat door een politieafzetting bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) heengebroken, meldt de politie op Twitter.

Daarbij is een politieauto opzij geduwd en vernield, zodat tractoren de straat in konden rijden. Ook is een giertank geleegd. De politie spreekt van „een dreigende en onacceptabele situatie”.

De situatie werd zo dreigend dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen, liet de politie later weten aan persbureau ANP. De minister was zelf niet thuis, maar de rest van haar gezin wel.

Lees ook: Politie-optreden tegen boerenacties wordt landelijk gecoördineerd

Maandag plaatste de politie een bewakingspost bij het woonhuis van de minister. Ruim twee weken geleden werd er op de dag dat Van der Wal haar stikstofplannen presenteerde voor het eerst geprotesteerd bij haar huis. Ook maandagavond meldden zich na een lange dag van protesten op snelwegen, het Mediapark en bij gemeentehuizen al actievoerende boeren bij het huis van de minister.

Premier Mark Rutte zei dinsdag nog dat intimiderende en gevaarlijke protestacties van boeren „niet acceptabel” zijn en minister Van der Wal zelf liet weten dat ze de protesten „echt heftig” begint te vinden.