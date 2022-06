Bange koeien voor de Kamer, fikkende hooibalen op de weg

Op de „dag des doods”, zoals het boerenprotest door actiegroep Farmers Defence Force is gedoopt, komt premier Mark Rutte (VVD) dinsdagochtend tevoorschijn om op het Haagse Binnenhof een korte verklaring af te leggen. Boze boeren voor het huis van stikstofminister Christianne van der Wal, brandende autobanden voor een stadhuis, het uitrijden van mest op snelwegen, een trekker die een politieauto aanrijdt, somt Rutte op. „Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht”, zegt de premier, die zich tot dan toe op de vlakte heeft gehouden over alle acties. „Niet acceptabel is gevaarlijke situaties laten ontstaan. Wat niet acceptabel is, is bestuurders intimideren.”

Het Tweede Kamergebouw moet tegelijkertijd zwaar bewaakt worden door tientallen agenten en politiebusjes. Na een oproep van Farmers Defence Force doemen tegen de middag de eerste toeterende trekkers achter het parlement op.

Het lijkt wel alsof de Tweede Kamer ’s middags gaat stemmen over of de stikstofplannen van het kabinet wel of niet definitief doorgaan. Maar in werkelijkheid is er op deze ‘dag des doods’ alleen een technische stemming van Kamerfracties over ruim veertig moties rond stikstof. De stikstofaanpak zelf wordt het komende jaar nog verder uitgewerkt door de provincies en de rijksoverheid.

Er is wel een motie van de eenmansfractie van Wybren van Haga, de BoerBurgerBeweging en JA21 om het stikstofbeleid „af te keuren”. Maar die motie is bij voorbaat kansloos en wordt afgeserveerd met 40 stemmen voor, 99 tegen.

Klaartje en Betsie

Bij de manifestatie achter het Kamergebouw staan tientallen boeren met T-shirts en spandoeken met teksten als ‘Beleid van debielen die dit land vernielen’ en ‘Gij zult niet stelen’, een verwijzing naar mogelijke onteigeningen van veehouderijen om stikstof terug te dringen. Er is muziek en een groot deel van de dag een ludiek sfeertje.

Plotseling beginnen actievoerders twee koeien uit een busje te trekken. De beesten stribbelen tegen en lijken angstig. De twee koeien – Klaartje en Betsie – staan volgens boer Coen Rotteveel symbool voor de stikstofplannen van het kabinet, die volgens hem de veestapel zullen halveren. „De politiek mag vandaag kiezen welke koe er vanavond naar het slachthuis moet”, zegt Rotteveel. „Wij hebben in elk geval niks meer te kiezen.”

„De minister laten kiezen tussen Klaartje of Betsie, terwijl in Nederland elke dag 1,75 MILJOEN naamloze dieren worden geslacht”, twittert GroenLinks-leider. Jesse Klaver. Hashtag: bioindustrie.

Een aantal Kamerleden laat zich buiten bij het protest zien, zoals Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Als hij de boeren toespreekt, klinkt er weinig gejuich, behalve op het moment dat hij hun harde acties prijst. „Er wordt niet naar jullie geluisterd. En wie niet horen wil, moet voelen”, zegt Van Meijeren. Caroline van der Plas van de BBB , het politieke gezicht van de boerenstrijd, loopt ook in de menigte rond, maar pakt de microfoon niet.

Boeren verzamelden zich dinsdag met koeien voor het Tweede Kamergebouw. „De politiek mag kiezen welke koe naar het slachthuis moet”, zei een boer. Foto David van Dam

‘Landverrader, kakkerlak’

Later op de dag waagt Tjeerd de Groot van coalitiepartij D66 zich ook even buiten. De Groot verdedigt de stikstofplannen van het kabinet overal vol overtuiging, en wil tegelijkertijd met de boeren in gesprek blijven. De sfeer wordt al snel wat grimmig, sommige boeren en andere anti-overheidsbetogers schelden hem uit voor „landverrader” en „kakkerlak”. De Groot, vanwege bedreigingen aan zijn adres omringd door beveiligers, besluit al snel weer naar binnen te gaan.

Op de publiekstribune in de Tweede Kamer zitten ’s middags bij de stemming ook groepen boeren, herkenbaar aan hun T-shirts, werkschoenen en hier en daar een paar klompen. Tot twee keer toe moet Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) het publiek vragen rustig te blijven en niet te klappen. Eén keer nadat Van Meijeren het stikstofprobleem ontkent, en één keer als Van der Plas zegt een PVV-motie van wantrouwen tegen het kabinet te gaan steunen, omdat wanhopige boeren zichzelf „opknopen” (verworpen: 28 stemmen voor, 111 tegen).

VVD-Kamerlid Thom van Campen laat vooraf weten het „spelletje” van BBB en JA21 niet mee te spelen. Die twee partijen hadden als pesterijtje een motie ingediend die letterlijk hetzelfde is als de beruchte motie die eerder deze maand op het VVD-congres nipt werd aangenomen: een kritische motie die de eigen Kamerfractie van de VVD opriep een „zorgvuldig stikstofbeleid” te voeren. Daar is de VVD in de Kamer al „direct” mee aan de slag gegaan, volgens Van Campen.

Tot twee keer toe moet Kamervoorzitter Bergkamp het publiek vragen rustig te blijven

Politiek signaal

Brede steun krijgt een motie die de regering verzoekt vóór Prinsjesdag een brief te sturen met „alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en wat daarin het toekomstperspectief is van boeren”. Dat is eigenlijk wat landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) al hád moeten doen, maar diens Kamerbrief over „perspectief” voor boeren, werd vorige week door meerdere fracties gekraakt.

De Kamer spreekt per motie uit dat alle sectoren – niet alleen de landbouw, maar ook luchtvaart, verkeer en industrie – „evenredig” moeten bijdragen aan het terugdringen van stikstof. Dit is al kabinetsbeleid, maar het is een politiek signaal.

Provincies moeten de regie krijgen over het terugdringen van stikstof en over het budget voor het opkopen en verplaatsen van veehouderijen, innovatie en investeringen, besluit de Kamer. Ook dat lijkt overeen te komen met wat het kabinet zelf wil, maar het geeft provincies expliciet invloed over het gevoeligste aspect: het beëindigen van boerderijen.

Buiten wordt in Den Haag uiteindelijk een handvol demonstranten aangehouden door de politie, meldt de NOS aan het begin van de avond. Bij knooppunt Klaverpolder zijn boeren langs de A16 aan het barbecueën, en de A50 is bij Apeldoorn afgesloten wegens brandende hooibalen.

