Academicus Roest: ‘Jarenlang was niemand wakker’

De tweede spreker dinsdag is mijnbouwkundig ingenieur Hans Roest, 25 jaar werkzaam voor de TU Delft, daarna als buitengewoon opsporingsambtenaar voor het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Na de eerste gemeten zware beving, in 1986 bij Assen, kreeg Roest hoofdpijn. Niet van de beving, maar van de bevindingen van het Drentse Statenlid Meent van der Sluis. Die kwam met een rapport waarin voor het eerste de link werd gelegd tussen de gaswinning en de beving. „Hij had gelijk dat de bevingen te maken hadden met de gaswinning, maar zijn theoretische onderbouwing was heel zwak.”

Van der Sluis werd niet serieus genomen, maar Roest vond het zijn academische plicht om het verder uit te zoeken. Maar bij zijn werkgever, de TU Delft, liep hij tegen muren op: „Er kwam geld van de NAM voor onderzoek bij de TU Delft, maar niet voor onderzoek naar aardbevingen.” Hij wilde onafhankelijk zijn als academicus, maar dat leidde tot spanning bij zijn werkgever.

Ook het KNMI, dat als enige Nederlandse instituut seismologische kennis had in de beginjaren van de bevingen, wilde geen verder onderzoek doen. „Terwijl er voldoende bevindingen waren om je zorgen te maken.” Het algemene geloof was in de jaren vanaf 1990 tot aan 2012 dat de bevingen geen risico voor de veiligheid van de Groningers zouden hebben.

Hijzelf bleef als opsporingsambtenaar bij toezichthouder het SodM aan de bel trekken, vooral toen vanaf 2007 de bevingen toenamen. Maar continu, bij verschillende organisaties, overheden en de NAM kreeg hij nul op rekest. Tot de beving in Huizinge in 2012. „Daarvoor was niemand wakker.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Toezichthouder: alle voorspellingen over de bevingen klopten niet