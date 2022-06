Tenzij je onder een steen hebt geleefd kan het je moeilijk ontgaan zijn: als gevolg van het terugdraaien van Roe v. Wade door het Amerikaanse Hooggerechtshof afgelopen vrijdag mogen de staten in de VS zelf beslissen of ze van abortus een recht maken of niet. Een groot aantal conservatieve staten zette meteen plannen in werking om toegang tot abortus te beperken of zelfs te verbieden.

Pieter Sleutels is historicus.

Laten we niet doen alsof dit een akkefietje in een land ver, ver van ons vandaan is. Ook in Europa is de anti-abortuslobby springlevend. Het zijn voornamelijk christelijke groeperingen voor wie abortus een doorn in het oog is. Subtiel maar doelgericht doen ze er alles aan om ook in Nederland abortus in te perken.

Hun hoofdargument tegen abortus is dat het moord is op een ongeboren leven, dat volgens hun moraal gelijkstaat aan een mens. Het precieze punt wanneer een foetus verandert in een mens is lastig eenduidig vast te stellen, en biedt stof voor uitermate interessante filosofische discussies. Maar in het geval van abortus zijn de rechten van het ongeboren kind irrelevant.

In 1971 legde filosofe Judith Jarvis Thomson een gedachte-experiment voor. Stel je voor dat jij de enige persoon in de wereld bent met hetzelfde bloedtype als een beroemde violist. Hij is stervende: zijn nieren hebben het begeven. De Gemeenschap van Muziekliefhebbers heeft je ontvoerd en heeft jouw nieren verbonden aan de zijne. Om hem te redden moet je negen maanden vastgebonden in een ziekenhuisbed liggen. Zijn leven is afhankelijk van jouw medewerking. Mag je de ziekenhuisbuisjes losrukken en de vrijheid opzoeken of niet?

Let op: in deze context verwijst ‘mogen’ niet naar de vraag of het ethisch juist is om de vioolspeler te redden of niet. Het draait om de vraag of de staat je daartoe mag verplichten. Dat is namelijk wat een verbod op abortus in zou houden: het strafbaar stellen van een afgebroken zwangerschap.

Antwoord je ‘ja’ op de vraag in het gedachte-experiment, dan ben je het al eens met de kern van het pro choice-kamp. Dan geef je namelijk toe dat iemands recht op lichamelijke autonomie en keuzevrijheid voorrang kan krijgen op andermans recht van leven. Maar, zul je misschien tegenwerpen, in deze situatie word je tegen je wil vastgehouden om de violist te redden. Ongewenste zwangerschappen daargelaten is een zwangerschap iets waar je meestal vrijwillig voor kiest. Je kunt beargumenteren dat je bij het hebben van heteroseksuele seks op zijn minst het risico op een zwangerschap aanvaardt, en daarmee alle verplichtingen die daarbij komen kijken. Als een soort algemene voorwaarden.

Alleen is ook die redenering niet afdoende om te stellen dat de staat je mag verbieden een abortus te ondergaan. Als je in het violistenscenario in eerste instantie zelf instemt om hem te helpen, maar gedurende het proces besluit het af te kappen, mag de staat je daar dan voor straffen? Of zou dat alleen geoorloofd zijn als je bijvoorbeeld nog maar een maand te gaan had? Zo ja, waarom dan wel en voorheen niet?

Andere analogie: zou je in het geval van een auto-ongeluk dat jij veroorzaakt hebt wettelijk verplicht moeten zijn je organen te doneren als dat het leven van de ander redt? Je ging immers akkoord met het risico op een ongeluk op het moment dat je de oprit af reed. De algemene voorwaarden van een automobilist.

Emotionele chantage

Ik vermoed dat de meeste mensen ‘nee’ zouden antwoorden op de vragen in beide situaties. De hoofdzaak blijft dus hetzelfde: als je vindt dat andermans recht op leven uiteindelijk ondergeschikt is aan jouw recht op lichamelijke integriteit, dan is een anti-abortusstandpunt logischerwijs inconsistent.

Het etaleren van de foetusrechten is een afleidingsmanoeuvre

Elk toegekend recht aan het ongeboren leven verandert helemaal niets aan deze situatie, zelfs al veronderstel je dat het leven direct na de eisprong begint. Het etaleren van de foetusrechten is dus een afleidingsmanoeuvre. Dat dit het centrale argument van de anti-abortusbeweging is getuigt van weinig inzicht in de kwestie. Des te meer vanwege de grote hoeveelheid emotionele chantage die wordt ingezet (‘zielige baby’s!’) in plaats van overtuigende argumenten.

Een abortus hoeft niet iets te zijn om te vieren. Maar de mogelijkheid tot abortus is wel iets om te vieren. Elke inperking van die mogelijkheid gaat namelijk regelrecht in tegen de lichamelijke autonomie van vrouwen. En aangezien die inperking in het verleden ís en in het heden wórdt gebruikt om hen onder de duim te houden, is het van cruciaal belang om elke vorm van tegenstribbeling met harde hand te bestrijden.