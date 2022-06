Zeker dertien doden, 251 gewonden na chloorgas-ongeluk in haven Jordanië

In de Jordanese havenstad Aqaba zijn maandag zeker dertien doden gevallen en 251 mensen gewond geraakt nadat een tank met chloorgas op een containerschip in de haven is gevallen. Dat melden de Jordanese autoriteiten volgens persbureau Reuters. Op een door Al-Mamlaka TV vrijgegeven video is te zien dat een gele gaswolk zich razendsnel verspreidt, nadat een kraan de container op het dek heeft laten vallen. Havenmedewerkers maken zich vervolgens uit de voeten.

Volgens het Directoraat Openbare Veiligheid is het ongeluk een gevolg van een storing in de kraan. Het Directoraat zegt tegen persbureau Reuters de omgeving van het ongeval te hebben afgezet en specialistische teams naar de haven te hebben gestuurd om de schade op te nemen. In ziekenhuizen worden volgens de Jordanese autoriteiten 199 mensen aan hun verwondingen verzorgd. Omdat de reguliere ziekenhuizen snel vol raakten door de vele gewonden, zijn in allerijl verschillende veldhospitalen opgezet.

Aqaba ligt in het zuiden van Jordanië, aan het noordelijkste punt van de Rode Zee, tegen de grens met Israël aan. De stad is, net als de Israëlische buurstad Eilat aan de andere kant van de grens, een populaire vakantiebestemming. De dichtsbijzijnde woonwijk ligt op zo’n 25 kilometer van de haven. Lokale gezondheidsdiensten roepen iedereen op binnen te blijven.