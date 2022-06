Windhoos richt ‘forse’ schade aan in Zierikzee

De Zeeuwse plaats Zierikzee is maandagmiddag getroffen door een windhoos. Een onbekend aantal mensen is daardoor gewond geraakt, aldus de veiligheidsregio van Zeeland. De veiligheidsregio heeft „meerdere meldingen” van „forse schade” binnengekregen. De brandweer en ambulance zijn inmiddels ingezet.

De schade die tot nu toe gemeld is, betreft volgens de veiligheidsregio met name rondvliegende dakpannen en omgevallen bomen. Van vier woningen zijn de daken afgewaaid. De lokale krant PZC schrijft dat in ieder geval één woning gedeeltelijk is ingestort.

Windhozen of tornado’s kunnen gevaarlijk zijn, maar komen – in tegenstelling tot in de Verenigde Staten – niet vaak voor in Nederland. Meestal hebben ze een windsnelheid van tussen de 120 en 250 kilometer per uur, bij uitzondering zelfs meer dan 400 kilometer per uur. Hoe sterk de windhoos was die Zierikzee trof, is niet bekend.